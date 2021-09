Tras 58 años: madre se entera que el bebé que le entregaron no era suyo

Luego de 58 años, una prueba de ADN confirmó a una madre que el bebé que le entregaron en un hospital en Yauco, no era suyo.

La noticia de los resultados fue desgarradora para la familia puertorriqueña de siete hermanos, que actualmente reside en Nueva Jersey.

“Lamentablemente todos los resultados fueron compatibles entre ellos (mis hermanos), pero ninguno de ellos conmigo. No es lo mismo verlo en tv que vivirlo”, dijo Geraldo Martínez Velázquez a Rayos X.

“Me duele mucho lo que debió haber sufrido (mi madre) criando a un hijo que ella casi estaba segura no era de ella. Viví una vida que no me correspondía. Me gustaría conocer a mi familia de sangre”, continuó diciendo.

¿Qué pudo haber ocurrido?

El equipo de Rayos X llegó hasta Yauco para armar el rompecabezas de la dramática investigación.

