Tras el arresto de Sixto George, reaparece Raulie Maldonado

Raúl "Raulie" Maldonado -hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado- reapareció este jueves en las redes, tras el arresto del productor Sixto George.

"Yo no extorsioné, a mí me trataron de SOBORNAR", aseguró Raulie con relación al chat de Telegram del renunciante gobernador Ricardo Rosselló y sus amigos.

Según Raulie, le ofrecieron $300,000 -"provenientes" del exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira- para NO publicar unas conversaciones adicionales.

A continuación, el mensaje de Raulie:

"Como ya había mencionado en julio del año pasado, yo no extorsione, a mi me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés.

Que otra persona se quisiera aprovechar denota poca capacidad intelectual, tanto de la que trato como la que se lo creyó.

Les recuerdo que cuando hablo es pq tengo evidencia para fundamentarlo. Por último, esta es mi única cuenta en redes sociales. Todas las demás son falsas. Aparentemente no es la primera vez que personas pretenden hablar por mi", concluyó. (sic.)

En contexto

Ayer, martes, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés), detuvieron al productor Sixto Jorge "George" Díaz Colón, por cargos de extorsión y obstrucción a la justicia.

El polémico contenido del chat de Telegram ocasionó un sinnúmero de protestas y, en cadena, la renuncia de Rosselló.

