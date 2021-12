Tras “El Cano” declararse culpable: aumentan las llamadas sobre corrupción al FBI

El agente especial a cargo del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Joseph González, informó el martes que tras el arresto del contratista Mario Villegas Vargas y la declaración de culpabilidad del ex alcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado, ha habido un incremento en llamadas relacionadas a denuncias de casos de corrupción.

“Desde la semana pasada, sí hemos visto un incremento en las llamadas sobre querellas de corrupción. Más de lo normal”, dijo González a preguntas de la prensa.

“(Personas) que llaman con información que tienen sobre algo que puede ser un delito federal”, añadió.

Se unen agencias estatales y federales.

Por su parte, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso hizo un llamado a quienes denuncien actos de corrupción a que ayuden a producir evidencia.

“Aquí todo el mundo puede rumorar. Y a mí me encanta cuando ‘no, no era sorpresa porque yo sabía que era un corrupto’. ¿De qué tú hablas? Aquí todo el mundo habla de corrupción, pero ¿Dónde está la evidencia? Nosotros no podemos hablar, Fiscalía no puede acusar a menos que tengamos evidencia porque así no es que funciona la cosa. No es que yo crea. No es que algo apeste. Es tener suficiente evidencia para llevar un caso”, dijo Valdivieso.

Asimismo, estipuló que “es un deber” de las agencias ofrecer total protección a quienes ofrecen información sobre corrupción.

González mencionó que el rol del FBI en los casos de corrupción en Puerto Rico es mantener un monitoreo constante.

“Siempre estamos monitoreando todo lo que puede ser un acto criminal a nivel federal, sea corrupción, crimen violento, la seguridad nacional, todo. Siempre se está monitoreando. Hay equipos de inteligencia aquí en el FBI que se dedican a eso”, dijo González.

Las expresiones se dieron en medio de una conferencia de prensa donde anunciaron un grupo de trabajo dirigido a trabajar en conjunto entre agencias federales y estatales, los casos de corrupción gubernamental en Puerto Rico.

Agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) arrestaron el pasado jueves al contratista Mario Luis Villegas Vargas en una urbanización de Gurabo. Villegas Vargas, de 42 años, fue acusado por un Gran Jurado de conspiración, soborno y kickbacks, relacionado al Municipio de Cataño.