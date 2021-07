Tribunal de Apelaciones ordena continuar los procesos para la certificación de Ricardo Rosselló

El Tribunal de Apelaciones ordenó este martes que se continúe con "los procesos conducentes a la certificación de Ricardo Rosselló".

Luego de que la defensa de Rossellá acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico para apelar su descalificación como delegado congresional.

Tribunal de Apelaciones concede nuestro pedido y ordena continuar con la certificación de @ricardorossello lo que significa que la apelación tiene méritos y probabilidad de prevalecer. pic.twitter.com/iHBqgA3HgB — Ramón Rosario-Cortés (@RamonRosarioEsq) July 6, 2021

La licenciada Roxanna Soto, quien es la abogada del exgobernador Ricardo Rosselló, acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico para apelar su descalificación como delegado congresional, según se reseñó en el portal del analista político, Jay Fonseca.

La jueza del Tribunal de San Juan, Rebecca de Leon Ríos, ordenó el pasado miércoles la descalificación de Rosselló Nevares al entender que no cumplía con los requisitos para ser cabildero de la estadidad.

Testificó bajo juramento que se enteró sobre el particular en la prensa.

“Cónsono con lo expresado y en armonía con los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo que ha dicho que “los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería, resolvemos que el querellado Ricardo A. Rosselló Nevares no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el Artículo 8 de la Ley 167-2020 al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado, por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos.”, lee el documento.

El licenciado Ramón Rosario anticipó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) apelaría si la jueza ordenaba la descalificación de Rosselló.

José Sánchez Acosta y Alejandro García Padilla analizan.

La semana pasada, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tomó juramento a cuatro de los seis delegados electos para favorecer ante el Congreso en Washington la estadidad para Puerto Rico.

Los juramentados fueron Elizabeth Torres, Roberto Lefranc Fortuño, María Meléndez y Melinda Romero.

