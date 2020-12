Tribunal desestima demanda que buscaba obligar a iniciar transición en Aguadilla

El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla desestimó este viernes la demanda que buscaba obligar a la alcaldesa de ese municipio, Yanitsia Irizarry Méndez, a iniciar un proceso de transición sin aún haber un alcalde certificado como ganador en las pasadas elecciones generales de noviembre 2020.

Según se desprende de la sentencia emitida, el Tribunal desestimó la demanda presentada por carecer de jurisdicción para resolver la petición presentada. A tales efectos indicó que la demandada no tiene que cumplir con la sentencia del tribunal del pasado 30 de noviembre de 2020.

“Aguadilla no es San Juan. Nuestro municipio tiene un proceso de recuento de votos debido al poco margen que hay entre dos candidatos. Y así lo especifica la ley. No hay necesidad de entrar en un proceso administrativo que al final del camino será uno fútil para nuestros empleados municipales. El candidato opositor y su equipo de trabajo saben que no tienen ninguna probabilidad de salir airosos en el recuento de votos y están buscando la manera de entrar en los archivos administrativos de la alcaldía para inventarse alguna controversia y seguir con la campaña política que culminó el pasado mes de noviembre. Tengan paciencia, el recuento esta en proceso y pronto culminará. Y estoy convencida de que Aguadilla continuará con su alcaldesa”, expresó Irizarry.

De otro lado, el equipo legal de la Lcda. Yanitsia Irizarry presentó un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que se invaliden los votos mixtos denominados como “pivazos” en las pasadas elecciones en Aguadilla.

El Artículo 2.3, inciso (76), del Código Electoral define el término “papeleta mixta” de la siguiente forma: “Papeleta Mixta” — Aquella en la que el Elector hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco bajo la insignia del partido político de su preferencia, debiendo votar por al menos un candidato dentro de la columna de esa insignia, y hace una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cualquier candidato de ese mismo partido político en la columna de otro partido o candidato independiente; o escribiendo el nombre completo de otra persona en el encasillado de la columna de nominación directa que corresponda a la candidatura y debiendo hacer una Marca Válida dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito”.

El recurso legal tiene como fin invalidar todos los votos que se realizaron con una marca debajo de un partido pero no votaron por ningún candidato debajo de la insignia, pero si en otras columnas de otros partidos.

