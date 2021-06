Jueza ordena la descalificación de Ricardo Rosselló como delegado congresional

La jueza del Tribunal de San Juan, Rebecca de Leon Ríos, ordenó este miércoles la descalificación de Ricardo Rosselló como delegado congresional en Washington.

En una sentencia de 20 páginas la jueza Rebecca De Leon Ríos ordena la descalificación de Ricardo Rosselló como delegado congressional en Washington. Lea documento aquí: 👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/opsfsngUFb — Ivette Sosa (@ivettesosaT2) June 30, 2021

“Cónsono con lo expresado y en armonía con los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo que ha dicho que “los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería, resolvemos que el querellado Ricardo A. Rosselló Nevares no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el Artículo 8 de la Ley 167-2020 al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado, por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos.”, lee el documento.

Reacciona la Oficina de los Comisionados Electorales del PNP,

Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo:

"El Tribunal de Primera Instancia falló en contra de la democracia. Se emitió una Sentencia que tiene el efecto de anular el voto por nominación directa de sobre 54,000 electores que acudieron a las urnas para escoger los seis Delgados Congresionales que abogarán por la estadidad. Conforme a esta determinación del tribunal el Partido Nuevo Progresista (PNP) acudirá al tribunal de para garantizar el derecho constitucional de todos los electores.

El Tribunal de Primera Instancia pretende imponer a una persona electa mediante nominación directa los mismos requisitos que tienen que cumplir los aspirantes o candidatos previo a la impresión de una papeleta. Esta decisión tiene como consecuencia eliminar el derecho del elector a emitir su voto mediante nominación directa. Sin duda alguna esto atenta contra los derechos constitucionales de los puertorriqueños y nuestro partido va a defender a los electores en todos los foros que sean pertinentes. Una vez más, vemos como los enemigos de la estadidad tratan de atropellar a los estadistas y aquellos que creemos en la unión permanente. Es imperativo para todos los puertorriqueños el tener debidamente certificado y juramentados nuestros seis Delegados Congresionales para acatar el mandato contundente de nuestro pueblo y lograr la estadidad."

El pasado lunes, el licenciado Ramón Rosario anticipó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) apelaría si la jueza ordena la descalificación de Rosselló.

En la vista evidenciaria, Rosselló Nevares dijo bajo juramento que no recordaba si se inscribió como elector en el estado de Virginia, donde reside actualmente, y que se enteró por los medios de comunicación sobre el último domicilio en Guaynabo que aparece en el registro electoral de la Comisión Estatal de Elecciones(CEE) .

Testificó bajo juramento que se enteró sobre el particular en la prensa.

“Mi contestación es que, a mi entender, no me consta. Lo vi dilucidado en los medios. Vi que salió eso como si fuera domicilio electoral”, dijo.

También, indicó que su hija va a la escuela de Virginia, que sacó la licencia de conducir y entregó la de Puerto Rico y tiene membresía de gimnasio en ese lugar.

Asimismo, reiteró desde el 2019 no ha regresado a la Isla porque él y su familia han recibido amenazas.

El martes de la pasada semana, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Rebecca de León, ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que -como remedio provisional- se abstenga de certificar a Rosselló Nevares, mientras se dilucida si está cualificado para el cargo.

La vista argumentativa fue del recurso que presentó el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, para impugnar la elección de Rosselló Nevares.

Ahora bien, la jueza aclaró que su determinación no paraliza la certificación de los demás delegados congresionales electos el pasado 16 de mayo.

Mientras, los comisionados electorales del PNP alegan que la registración no fue intencional y no estaba completada.

Según la demanda presentada, el alegato es que Rosselló Nevares no está domiciliado en la Isla y que, además está inscrito como elector en el estado de Virginia, donde reside.

De acuerdo al recurso legal, el exgobernador utilizó la dirección de una residencia en Guaynabo para votar el pasado 16 de mayo en la elección especial de los cabilderos por la estadidad y alegan que “vendió esa casa en Villa Caparra, Guaynabo en el año 2017”.

El recurso fue presentado por el comisionado electoral de Proyecto Dignidad.

