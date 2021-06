Tribunal emitiría hoy decisión sobre elección de Ricardo Rosselló

Se espera que de un momento a otro, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Rebecca de León emita su decisión sobre la impugnación de la elección de Ricardo Rosselló Nevares como delegado congresional.

El pasado lunes, la jueza se reservó la determinación tras escuchar la prueba y los argumentos de las partes. El licenciado Ramón Rosario anticipó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) apelará si la jueza falla u ordena la descalificación de Rosselló.

En la vista evidenciaria, Rosselló Nevares dijo bajo juramento que no recordaba si se inscribió como elector en el estado de Virginia, donde reside actualmente, y que se enteró por los medios de comunicación sobre el último domicilio en Guaynabo que aparece en el registro electoral de la Comisión Estatal de Elecciones(CEE) .

Testificó bajo juramento que se enteró sobre el particular en la prensa.

“Mi contestación es que, a mi entender, no me consta. Lo vi dilucidado en los medios. Vi que salió eso como si fuera domicilio electoral”, dijo.

También, indicó que su hija va a la escuela de Virginia, que sacó la licencia de conducir y entregó la de Puerto Rico y tiene membresía de gimnasio en ese lugar.

Asimismo, reiteró desde el 2019 no ha regresado a la Isla porque él y su familia han recibido amenazas.

El martes de la pasada semana, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Rebecca de León, ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que -como remedio provisional- se abstenga de certificar a Rosselló Nevares, mientras se dilucida si está cualificado para el cargo.

La vista argumentativa fue del recurso que presentó el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, para impugnar la elección de Rosselló Nevares.

Ahora bien, la jueza aclaró que su determinación no paraliza la certificación de los demás delegados congresionales electos el pasado 16 de mayo.

Mientras, los comisionados electorales del PNP alegan que la registración no fue intencional y no estaba completada.

Según la demanda presentada, el alegato es que Rosselló Nevares no está domiciliado en la Isla y que, además está inscrito como elector en el estado de Virginia, donde reside.

De acuerdo al recurso legal, el exgobernador utilizó la dirección de una residencia en Guaynabo para votar el pasado 16 de mayo en la elección especial de los cabilderos por la estadidad y alegan que “vendió esa casa en Villa Caparra, Guaynabo en el año 2017”.

El pasado miércoles, los comisionados electorales de los partidos políticos en la CEE discutieron el documento en el cual Rosselló Nevares solicitó al registro de votantes del Condado de Fairfax en Virginia la cancelación de su registro de votación.

El recurso fue presentado por el comisionado electoral de Proyecto Dignidad.

El documento suscrito por Bushra Ardalan, Supervisora del Registro de Votantes del Condado de Fairfax en Virginia, que certifica que Rosselló Nevárez solicitó el 9 de junio de 2021, la cancelación de su registro de votación en esa jurisdicción de los Estados Unidos, informó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado.

“En el pleno de la comisión discutiremos mañana la solicitud presentada por Rosselló al estado de Virginia la cual confirma la violación de la Ley Electoral en Puerto Rico y su descalificación como delegado de la estadidad al no cumplir con los requisitos exigidos por Ley. Con esa acción, Rosselló busca engañar a dos instituciones que actualmente pasan juicio sobre su estatus electoral: el Departamento de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia en San Juan”, denunció Cruz Maldonado en comunicación escrita.

Para el comisionado del PPD el documento ayudará a los fiscales del Departamento de Justicia en la investigación que conducen sobre si en la Solicitud de Voto Ausente bajo juramento firmada por el propio Rosselló Nevares en marzo de este año, cometió perjurio. Cruz señaló, “Un elector que pide “voto ausente”, bajo juramento le asegura a la Comisión que es elector domiciliado en Puerto Rico y ciertamente Ricardo Rosselló no lo era. No tan solo porque había vendido su propiedad de Guaynabo desde el 2017, sino porque se confirma que, al inscribirse para votar en otra jurisdicción en enero del 2021, perdía su domicilio electoral en Puerto Rico”, dijo el comisionado electoral del PPD.

Expresó que otro asunto que confirma esta cancelación es el hecho que Rosselló no cumple con los requisitos para ser certificado como delegado o cabildero, ya que no es un elector domiciliado en Puerto Rico, porque no reside ni en Puerto Rico ni en Washington DC. El documento de cancelación confirma una de las alegaciones en la Demanda que lleva el Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario y el Tribunal debe expedir una Orden para que no se certifique a Rosselló hasta culminarse el caso.

“Como si fuera poco, el documento pone contra la pared a la CEE pues no hay manera en que pueda certificar a Rosselló como delegado. No podemos hacernos de la vista larga e ignorar que esa solicitud de cancelación del registro electoral en Virginia tiene fecha del 9 de junio y la elección fue el 16 de mayo. El día de la elección, él no cumplía con uno de los requisitos en la Ley 167, ser elector en Puerto Rico, como tampoco cumple con “ser residente” de Puerto Rico o de Washington DC. No tan solo violó disposiciones de nuestra ley, sino que posiblemente disposiciones de la Ley Electoral en Virginia”, sostuvo Cruz.

“La Comisión Estatal de Elecciones tiene la obligación de hacer cumplir su ley, sus reglamentos y aquellas leyes de eventos electorales como lo fue la de los cabilderos. No podemos ignorar el mandato claro del legislador y tirar un toallazo con interpretaciones acomodaticias para un elector en particular”.

Cruz Maldonado reiteró que, si la CEE falla en su rol de hacer cumplir la ley, llevaría al organismo electoral al abismo por lo cual entiende no valdría la pena tener una entidad tan onerosa para el país que en nada garantice la transparencia en los procesos electorales. Dijo además, estará atento a las determinaciones que se lleven a cabo durante el encuentro de mañana miércoles para establecer futuras causas de acción.

