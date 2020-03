Tribunal ordena a Carmen Yulín reinstalar a Carlos Acevedo en su empleo

El juez Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, ordenó a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz a reinstalar a Carlos Acevedo en su empleo y sueldo.

"El utilizar como pretexto los eventos acaecidos por el hallazgo del almacén de suministros en Ponce y la posterior destitución del Sr. Acevedo de su cargo de confianza a nivel estatal, para inventarse unajustificación que le permita demostrar que no aceptará al peticionario en su empleo

de carrera, es una acción temeraria y caprichosa. Esta acción no es más que una afrentahacia nuestro ordenamiento jurídico, que ha llevado al Sr. Acevedo hasta la ignominia. Este Tribunal no lehará eco

a semejante proceder que violenta los derechos del individuo", lee la sentencia.

La alcaldesa se negó a recibir a Acevedo en su puesto de carrera luego de ser destituido de su puesto como comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) por el escándalo de un almacén de suministros en Ponce.

Según la sentencia, la alcaldesa tiene 24 horas para cumplir con la orden y de no hacerlo, podría ser encontrada en desacato.

"Esto no significa que los Demandados tienen que reinstalar al Sr. Acevedo en el mismo puesto que tenía anteriormente, sino que tiene la opción de ese puesto o uno similar. Lo que no puede hacer el Municipio es utilizarla reinstalaciónde sueldo como subterfugio paraincumplir con su deber ministerial", estableció el juez Cuevas.

