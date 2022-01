Tribunal ordena a PUMA Energy permitir a la AEE uso de tuberías y válvulas

El juez Anthony Cuevas Ramos ordenó este viernes, mediante una sentencia parcial, que la empresa PUMA Energy permita el uso de tubería y válvulas para el transporte de diésel a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para unidades generatrices en San Juan.

“En vista de lo anteriormente expuesto, se declara No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por Puma. En su consecuencia se ordena a Puma lo siguiente: Le ordenamos a PUMA Energy Caribe, LLC o a cualquiera de sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas y/o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir, ya sea a través de la manipulación de las tuberías y/o válvulas, colocar candados, vallas o cualquier obstrucción que impida el uso, parcial o total, de la tubería objeto de la controversia de autos, para transferir el combustible hacia los tanques de las Unidades 5 y 6 de la Central de San Juan. De igual manera, asegurarse de cerrar las válvulas para que se pueda crear la presurización necesaria en el sistema. Se advierte que el incumplimiento con esta Orden será causa suficiente para ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal.

Por no existir razón para posponer dictar sentencia parcial sobre lo aquí descrito hasta la resolución final de las acciones incoadas, se ordena que se registre y notifique la presente Sentencia Parcial conforme la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V”, reza la sentencia de 20 páginas.

El presente caso tiene su génesis el 26 de noviembre de 2021, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica presentó una Demanda jurada contra Puma Energy Caribe, LLC (Puma), la Administración de Terrenos de Puerto Rico (Administración), BEST Petroleum Corp. (BEST), Novum Energy Trading, Inc. (Novum), al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.57.

En síntesis, la AEE alegó que Novum resultó el proponente agraciado en cuanto al suplido de diésel luego de un proceso de Request For Proposal. Debido a unos trabajos, Novum se ve impedida de descargar el combustible en el terminal adyacente a la Central de San Juan de la AEE. Por tal razón, la AEE contrató con BEST para descargar el producto en el Cataño Oil Dock (COD).

El COD es una propiedad de la Administración de Terreno la cual fue cedida en arrendamiento a cinco compañías, entre las que se encuentran PUMA y BEST. El 22 de noviembre de 2021, llegó un barco de diésel de Novum con alrededor de 120,000 barriles de diésel. Al estos intentar descargar el producto desde el COD, Puma se negó a cerrar sus válvulas, causando que fuera imposible el descargar los barriles de diésel.

Luego de varias conversaciones con PUMA, el 23 de noviembre de 2021, el Presidente de PUMA accedió a la utilización de la tubería por parte de Novum. A pesar de lo anterior, el día de hoy, la AEE se percató de que PUMA había colocado unos candados impidiendo la operación de las válvulas.