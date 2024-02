No ha lugar: Tribunal reitera decertificación de Eliezer Molina al Senado

El juez Raúl Candelario López declaró este jueves "No ha lugar" el recurso de revisión que fue presentado por Eliezer Molina, reiterando la decertificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para su candidatura independiente al Senado.

"Se declara NO HA LUGAR el recurso de revisión presentado por Molina Pérez y se confirma la determinación final de la CEE emitida el 5 de febrero de 2024", concluyó el juez.

La controversia surgió luego que la CEE no certificara la candidatura Molina tras no presentar la evidencia de que algunos documentos estaban en trámite.

Los documentos cuya evidencia de proceso no se entregaron son de deuda del CRIM, certificación de deuda con el Departamento de Hacienda y planillas, además de una prueba de dopaje.

Su defensa admitió que no se sometió a los análisis en las 24 horas.

El caso quedó sometido el pasado viernes por las partes. Durante la vista argumentativa, se estipuló que los documentos fueron entregados a la Comisión y están en el expediente, sin embargo, el abogado de la CEE, Félix Passalacqua Rivera expuso, que Molina Pérez no presentó evidencia de trámite antes del 2 de enero de 2024, de algunos documentos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y del Departamento de Hacienda.

Sin embargo, éste no fue notificado por la CEE hasta el 5 de febrero de que no cualificaba para ser candidato.

Durante las argumentaciones de la defensa de Molina Pérez, se trajo el que la CEE le permitió recoger los endosos “de manera condicionada”, y que, al completarlos, el juez podría dar énfasis a la intención del elector que endosó su candidatura por encima de las alegaciones de incumplimiento sobre la entrega de documentos.

REACCIONA ELIEZER MOLINA

El también ambientalista acudió a las redes sociales para reaccionar a la determinación.

"Se supone que yo me tenga que hacer una prueba, aunque los demás candidatos no se la hagan…Todo el país vio que hubo candidatos que se la hicieron cuatro dias después, y otros que no se la hacen. Hay partidos que no presentan pruebas de dopaje, pero a mí el sistema me lo impone", denunció Molina en un "live".

Adelantó ,además, que sus abogados ya se encuentran preparando el recurso de apelación.