Tribunal Supremo ordena contar votos de nominación directa en Guánica

El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló este martes a favor del candidato por la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, para que se cuenten sus votos por nominación directa.

“En primer lugar, lo que sugiere el peticionario es que esta Curia se aventure a interpretar, no la papeleta del elector que es a lo que se limita la doctrina de la intención del elector, sino su intención al interactuar con la máquina de escrutinio. Como ya hemos dicho, pueden ser múltiples las razones por las cuales un elector pudiera ignorar la advertencia que presuntamente le hace la máquina de escrutinio electrónico de una alegada deficiencia en su voto. Pero lo realmente trascendental es lo que finalmente éste expresó en la papeleta.”, lee el escrito.

El candidato por el Partido Popular Democrático (PPD), Ismael “Titi” Rodríguez había acudido al Supremo para invalidar la determinación del juez Anthony Cuevas, del Tribunal Supremo de Instancia de San Juan, quien determinó el 30 de diciembre que se adjudicara todos los votos a favor del candidato por nominación directa, que no tenían una marca en el cuadrante de “nominación directa”.

“Como hemos señalado en el pasado, no hay expresión más clara que la de escribir el nombre de una persona en la papeleta. En este caso, escribir el nombre del nominado en la papeleta municipal debe ser criterio suficiente para expresar de forma inequívoca la intención de votar por esa persona. ¿Cómo entonces se podría concluir que no sabemos cuál es la voluntad del elector que escribió en la papeleta para la alcaldía, en la columna de nominación directa, un nombre que razonablemente identifica a determinada persona, sólo porque no puso una marca en el espacio provisto al lado de ese nombre?”, añade el documento.

