TRS asegura que desconoce sobre chat en el que compartieron datos de López Mulero

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, aseguró este jueves que no tenía conocimiento del alegado chat de integrantes de su partido, en el que divulgaron los datos personales de la licenciada, Mayra López Mulero.

"Yo no conozco los detalles de las alegaciones que hay, pero el que haya violado la ley o algún reglamento tiene que responder, sin lugar a dudas, pero yo no conozco los detalles de ese chat y no sé ningún detalle en particular", aseguró a preguntas de Telenoticias.

Sobre la divulgación de la información de López Mulero, el senador le hizo un llamado a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, a "que deje el aguaje y la lentitud" y tome acción "si hay una violación al reglamento".

@telemundopr ¿SABÍA DEL CHAT? Thomas Rivera Schatz asegura desconoce los detalles de grupo de Whatsapp presuntamente del PNP, en el que divulgaron los datos personales de la licenciada Mayra López Mulero. ♬ original sound - Telemundo PR - Telemundo PR

"Proceda de inmediato para darle transparencia a esto y darle credibilidad a la institución. Alargar eso no conviene", sostuvo Rivera Schatz.

Más temprano, Rivera Padilla confirmó que una empleada de la comisión confesó ser la persona que compartió los datos personales de la abogada.

La funcionara indicó además, que la mujer -quien es una empleada de confianza- se expone a cárcel.

