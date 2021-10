“Esos son aleteos” | Pierluisi sobre la moción presentada por la Junta ante la jueza Taylor Swain

El gobernador Pedro Pierluisi calificó el jueves como “un aleteo de la Junta”, la moción presentada ante la jueza federal Laura Taylor Swain en la que alerta al Tribunal que el liderato político “está minando” el acuerdo para aprobar el Plan de Ajuste de la Deuda.

“Esos son aleteos de la Junta ante el Tribunal. Lo importante es que si se quiere una emisión de bonos reestructurado, no puede el Plan de Ajuste incluir recorte a pensiones”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Lee también: Senado aprueba con enmiendas el Plan de Ajuste de la Deuda

Sindicatos comenzaron a insultar a Rivera Schatz tras asegurar que la medida quedaría sin efecto si se tocan las pensiones.

Según Pierluisi Urrutia, el proyecto obliga a la Junta a enmendar el Plan de Ajuste para incluir que no habrá recorte a las pensiones. No obstante, el resto del lenguaje incluído por el Senado, la Junta no tiene que acatarlo.

“Hay un contenido en la medida que hasta cierto punto le pide, por no decir le exige a la Junta, que haga unos cambios en el Plan Fiscal, pero eso está en la Exposición de Motivos de la medida. O sea, que eso no vincula a la Junta. Como no vincula a la Junta, entiendo que si se aprueba la medida, la Junta no debe tener mayor objeción a utilizar esta ley cuando yo le imparta la firma para hacer la emisión de bonos”, expresó.

Cuestionado sobre si el lenguaje incluido por el Senado es cosmético, el gobernador contestó que “el lenguaje lo que expresa es el deseo de la Asamblea Legislativa de que la Junta haga unos cambios en el Plan de Ajuste. Yo voy a hacer las gestiones ante la Junta, porque aunque no tengo todos los detalles de lo que se incluyó en la Exposición de Motivos, estoy seguro que voy a coincidir con gran parte de su contenido”.

En la noche del miércoles, el Senado aprobó con enmiendas el Proyecto de la Cámara 1003 que viabiliza el Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico y una emisión de bonos de $7,400 millones. La medida regresa a la Cámara de Representantes. No obstante, el presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández adelantó que el proyecto no se aprobará hasta tanto haya un compromiso de la JCF de aceptar el lenguaje incluído.

- Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play -