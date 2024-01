“Un caso inexplicable” el asesinato de mujer en Toa Baja, dice el comisionado

Una mujer fue asesinada presuntamente a manos de su pareja, en hechos ocurridos a eso de las 11:30pm del jueves, en el negocio "Tu Ruta 867" que ubica en el barrio Ingenio, en Toa Baja.

La víctima fue identificada como Maraida Rivera Emerson de 37 años y el presunto agresor como Manuel Maldonado Marrero de 38, ambos residentes del mencionado municipio.

De la pesquisa se desprende que la pareja compartía en el lugar, cuando, "de la nada", el sujeto utilizó un arma de fuego y le realizó un disparo en la cabeza a Rivera Emerson. Posteriormente, el individuo se privó de la vida.

"Es un caso inexplicable, porque se encontraba ella en el negocio en Toa Baja junto a su pareja, Manuel Maldonado. Este individuo de la nada le hace un disparo y luego él se priva de la vida. No tiene antecedentes penales, no habían casos previos de violencia doméstica. Sí me indican que tiene licencia de armas, pero los que compartían con él no se explican esta situación", explicó el Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Por lo menos sus allegados no se explican bien la situación. Como digo, no tenía récord anterior ningún tipo de violencia doméstica ni nada. Llevaban un año y medio de relación, no tienen hijos en común. Es algo sumamente lamentable. Pero aunque [Maldonado Marrero] se haya privado de la vida, nosotros continuamos investigando para saber la razón de por qué sucedió esa situación", añadió.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga.

