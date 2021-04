“Un disparate” para Pierluisi la sugerencia de un “lockdown”

En entrevista con Telenoticias, el gobernador Pedro Pierluisi describió como un “disparate” la sugerencia de un “lockdown” para frenar el repunte de casos de COVID-19 y hospitalizaciones que enfrenta la Isla.

“Eso no hace sentido. Es un disparate. Cuando aquí hubo un cierre total fue cuando no había vacunas, cuando no había tratamientos, cuando no había pruebas, cuando no había ni sistema de rastreo. Era una época en la que estábamos totalmente a oscuras.”, expresó el gobernador.

Arremetió contra la idea de imponer un lockdown, como sugirió el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

“En aquel entonces sí se dio, pero tuvo un impacto terrible en la economía.”, añadió.

El primer ejecutivo aseguró que no ha recibido esa recomendación de la clase médica que lo asesora, por lo que insistió en que la mejor arma para combatir el virus es continuar con los esfuerzos de inmunización masiva.