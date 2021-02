Un proyecto permitiría a padres o tutores solicitar que menores repitan el año escolar

El senador por el Distrito de San Juan, Henry Neumann Zayas anunció este martes que presentará un proyecto de ley que de aprobarse, permitiría a los padres o tutores de un menor de edad solicitar al Departamento de Educación repetir el año escolar.

“Tenemos que evitar el rezago que muchos niños y jóvenes han experimentado durante los pasados años tenga un efecto adverso en su futuro académico”, sostuvo Neumann Zayas en una comunicación escrita.

Neumann Zayas explicó que “en los pasados cuatro años hemos sufrido el impacto de fenómenos naturales de gran intensidad y en el presente una pandemia que han alterado dramáticamente la educación de nuestros estudiantes. Cada padre o tutor puede reconocer si su hijo ha adquirido los conocimientos y las destrezas para completar un año escolar. Pasar de grado sin tener los conocimientos, no es responsable y atenta contra el futuro de nuestros hijos”.

El legislador destacó el trabajo de los maestros en tiempos de dificultad para la educación. “Aún con un panorama desalentador y con muchos escollos, los esfuerzos del magisterio para dotar a nuestros estudiantes con la mejor educación fueron determinantes para que se afectaran lo menos posible en su educación y pudieran completar cada semestre escolar”.

El senador Neumann Zayas propone enmendar la Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico a los fines de que se reconozca el derecho de los padres o tutores a solicitar la repetición del año escolar de manera presencial o a distancia, cuando estos entiendan que el alumno presenta señales de rezago de aprovechamiento académico.

Neumann Zayas explicó que “la medida reconoce el derecho de cada padre de exigir calidad educativa para sus estudiantes, lo que incluye 180 días de 6 horas diarias de contacto con un maestro calificado para enseñar la materia y el nivel que cursa el menor”.

“Estoy atendiendo un reclamo de muchos padres que se me han acercado con la preocupación de que sus hijos no dominan las materias de estudio. El Departamento de Educación no puede pasar de grado a un estudiante que no tiene las destrezas y no aprendió las materias de su nivel escolar”, puntualizó.

Esta sería la segunda medida relacionada a la educación pública que el senador Neumann Zayas presenta para que los estudiantes no se afecten en el aprendizaje y puedan aprobar su año escolar.

El Proyecto del Senado 124, radicado en el mes de enero, ordena al Secretario de Educación a establecer un sistema trimestral de enseñanza para el siguiente año escolar con el fin de se que cubran las materias para que se alcancen los objetivos académicos, cuando estos se afecten por situaciones extraordinarias como lo son los eventos catastróficos como los huracanes y los terremotos que afectaron la región sur.

“No existe un asunto que impacte más nuestro desarrollo socioeconómico como lo es la educación. Nuestro futuro esta en manos de los que tienen la responsabilidad de garantizar que la educación sea de calidad y que se cumplan los objetivos académicos en el sistema público de enseñanza. Mi intención con estas medidas que propongo es que todos los niños reciban la educación que merecen y a la que tienen derecho”, concluyó el senador.