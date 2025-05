“Una batalla más”: alcalde de Dorado es diagnosticado con cáncer

El alcalde de Dorado, Carlos A. López Rivera, anunció este lunes que fue diagnosticado con cáncer y que comenzará de inmediato su tratamiento médico, sin detener sus funciones como primer ejecutivo municipal.

La noticia fue compartida por el propio alcalde, al culminar la presentación de su mensaje de presupuesto para el año fiscal 2025–2026 ante los empleados municipales.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El alcalde, quien lleva 38 años al frente del gobierno municipal de Dorado, indicó que decidió hacer el anuncio en ese espacio, reafirmando que la transparencia, la fe y el compromiso han guiado siempre su vida pública.

“Me encuentro bien, con ánimo, con esperanza y con la determinación de siempre. Esta es una batalla más que asumo con fe en Dios, con el respaldo de mi pueblo, y con la convicción de que Dorado seguirá firme y adelante, avanzando con fuerza y unidad”, expresó López Rivera en su mensaje.

El alcalde afirmó que continuará cumpliendo sus responsabilidades como ha hecho por más de tres décadas, confiado en la capacidad, experiencia y compromiso del equipo de trabajo municipal.

Aseguró además que los proyectos en curso no se verán afectados y que la obra de gobierno se mantendrá con la misma energía y visión que ha convertido a Dorado en uno de los municipios más destacados del país.

“Conozco los retos, pero también conozco la fuerza de la fe y del amor por un pueblo. No detendré mi paso. Esta noticia no cambia mi compromiso con Dorado, solo me impulsa a seguir luchando con más ganas, más corazón y más sentido de propósito”, añadió.

El alcalde agradeció a la ciudadanía y a sus compañeros de trabajo por sus muestras de apoyo y solidaridad.