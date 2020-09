Universidad Católica inicia investigación por incidente con profesor

La Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico, ubicada en Ponce, anunció este miércoles que inició una investigación tras publicarse en redes un video que muestra cómo un profesor impidió que una estudiante continuara con su presentación luego de que se quedara sin servicio de energía eléctrica.

"El tiempo se acabó. No me interesa si es justo o no. El tiempo se acabó, punto y se acabó", sostuvo el profesor ante los reclamos de la joven.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico activó los protocolos que tiene para esos propósitos. El decanato del Colegio de Administración de Empresas, la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, inmediatamente iniciaron las investigaciones correspondientes. Nuestro compromiso es firme en proveerles a nuestros Pioneros todo el apoyo que necesiten para alcanzar sus metas”, expresó mediante declaraciones escritas .El presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho.

Según dijo, la institución reconoce que la educación en modalidad remota está sujeta a complicaciones y tensiones en ambas partes de la dinámica educativa.

