UPR de Cayey cancela matrícula a estudiantes no vacunados

La rectora del recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Glorivee Rosario Pérez, envió una carta con fecha de este domingo, en la que notifica que se procedió a dar una baja administrativa (cancelación de matrícula) a los estudiantes que a la fecha, no hayan presentado prueba de vacunación contra el COVID-19.

"Desde mañana, 23 de agosto de 2021, NO podrán asistir a la UPR Cayey y no tendrán acceso a sus cursos en los salones asignados en su matrícula ni a los sistemas de Moodle o NEXT", lee la misiva.

Rosario Pérez indicó que para reestablecer los cursos, los estudiantes tienen hasta el 25 de agosto, a las 11:59 p.m. para someter evidencia de al menos, la primera dosis.

"En la UPR Cayey cumplimos con los protocolos del Departamento de Salud, la Orden Ejecutiva y la Certificación 2 (2020-2021) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico para prevenir la propagación del Covid 19. Nuestra misión principal es salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad universitaria", sostuvo en declaraciones escritas.

"Este proceso se ha manejado con mucho respeto y responsabilidad. Y teniendo una comunicación directa con los estudiantes, explicándoles la reglamentación existente, así como buscando opciones para que se vacunen o puedan cumplir con las debidas exenciones", concluyó.

