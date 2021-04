UPR logra subvención millonaria para la creación de becas

La Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció este domingo que logró una subvención de $1 millón por parte de la institución multinacional Bank of America. Esta subvención permitirá que estudiantes en necesidad económica reciban capacitación para completar su educación universitaria y formación para insertarse en la fuerza laboral a nivel local y global, anunció el presidente del sistema universitario, el doctor Jorge Haddock.

“En el contexto histórico en que nos encontramos, en el principal centro docente y científico de Puerto Rico estamos enfocados en garantizar la mejor educación y el máximo desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. Conscientes de que en la medida en que garantizamos mejores oportunidades profesionales para cada uno de nuestros alumnos, cerramos las brechas de desigualdad y pobreza, a la vez que generamos oportunidades económicas e inclusión. Estos fondos beneficiarán directamente a nuestros estudiantes y, al facilitar su inserción a la fuerza laboral, también contribuirá al desarrollo económico de nuestra isla”, destacó Haddock.

La propuesta de la UPR fue seleccionada en un proceso entre otras universidades a través de los 50 estados de Estados Unidos, siendo escogida entre un grupo de tan solo 21 instituciones de educación superior.

La subvención le garantiza al primer centro docente de Puerto Rico la cifra anual de $250 mil por un período de cuatro años. En ese término, se beneficiarán 400 estudiantes, quienes recibirán apoyo económico mediante becas, adiestramientos y capacitación para desarrollar destrezas que les permitan insertarse en el mercado laboral. La subvención, gestionada con el apoyo de la Administración Central, desde la Vicepresidencia de Filantropía, y la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras, beneficiará a estudiantes de los 11 recintos y unidades que cursen estudios en los programas de administración de empresas.

Por su parte, el doctor Luis A. Ferrao, rector del Recinto de Río Piedras de la UPR, destacó que “esta subvención pone nuevamente de manifiesto, no solo la relevancia suprema que nuestra institución tiene para el desarrollo de nuestra juventud -sin duda el recurso más importante de para el presente y el futuro de Puerto Rico-, sino también el reconocimiento de este atributo de parte de la empresa privada, en este caso de una entidad de la importancia del Bank of America”.

“Estos recursos -añadió el doctor Ferrao- abonan al esfuerzo denodado que nuestra universidad pone cotidianamente para la formación de nuestros jóvenes para la construcción del Puerto Rico que todos anhelamos, gesto del Bank of America por el que estamos sumamente agradecidos”.

Las vicepresidencias de Filantropía y Recursos Externos continuamente están identificando oportunidades para competir por nuevos fondos que permitan gestar becas y nuevos proyectos en beneficio de la comunidad universitaria.

“Se trata de una subvención importante en estos momentos de grandes retos generados por la pandemia. Este donativo demuestra una vez más la excelencia y capacidad que tiene nuestra institución para el desarrollo individual y colectivo a nivel local y global. La subvención permitirá el desarrollo de talleres, adiestramientos, entre otros recursos, que se traducen a corto y largo plazo en herramientas de conocimiento y destrezas esenciales para que nuestros alumnos potencien su máximo desarrollo”, explicó la vicepresidenta de Filantropía, Wilma Santiago Gabrielini, al precisar que es la primera vez que la UPR compite por esta subvención. La ayuda va directamente a beneficiar a estudiantes, a impulsar la fuerza laboral y con ello la economía de nuestra isla.

El presidente Haddock se comprometió a continuar identificando iniciativas para apoyar al estudiantado e incrementar los ingresos de la institución. «Fomentar el acceso a la educación de excelencia que ofrece la Universidad de Puerto Rico y, con ello, la movilidad social forma parte de nuestra misión en la isla», expresó Haddock, quien es egresado de la UPR.

Además de la UPR, reconocidas instituciones como la Florida International University, North Carolina A&T State University, Tennessee State University y la The City University of New York – Ciudad de Nueva York, Nueva York, fueron seleccionadas para la subvención que suma un total de $25 millones. Bank of America invierte en programas universitarios con el propósito de aumentar las oportunidades de trabajo para los grupos minoritarios en sus comunidades, cerrar la brecha en los ingresos y mejorar la carrera profesional de los individuos.