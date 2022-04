UTIER alega que equipo que provocó apagón llevaba 9 meses sin mantenimiento

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo alegó que el interruptor (breaker) 0082 que se incendió en la central Costa Sur y provocó un apagón general el pasado miércoles, llevaba nueve meses sin el debido mantenimiento.

“Como parte del mantenimiento, está el que se conoce como Preventive Maintenance (PM). Este trabajo es uno que se realiza periódicamente en los interruptores y otros equipos en periodos máximos de cada 2 meses. Consiste en engrases, verificación del compresor que abre y cierra el interruptor como hacer el drenaje de acumulación de agua o humedad y verificación de otros accesorios", dijo Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

Lee también: Sincronizan otra Unidad de Costa Sur, informa AEE

Lavar "a tabla" y cocinar en el fogón.

"La información que nuestra gente nos indica es que el compresor de aire que mueve el pistón que abre o cierra el interruptor no opero por la humedad acumulada durante los 9 meses que Luma asumió la responsabilidad y no se realizó ninguna Preventive Maintenance (PM) en el patio de interruptores de Costa Sur y mucho menos en el interruptor 0082 por eso la causa de la avería que nos dejó sin servicio al país completo en los pasados 4 días”, añadió.

El vicepresidente de Asuntos Estratégico de LUMA Energy, Kevin Acevedo dijo en la conferencia de prensa del pasado jueves que el interruptor “tenía todos los mantenimientos al día”. Sin embargo, no pudo presentar en ningún momento evidencia de cuando se le realizó el ultimo mantenimiento al equipo.

Ciudadanos dicen estar cansado, mientras esta noche no llega al millón la cantidad de clientes con el servicio restaurado.

“Desde que Luma asumió el control, que llevan más de 9 meses, no han realizado ningún Preventive Maintenance (PM) en ninguna de los patios de interruptores de Costa Sur y de otras centrales en el Sistema Eléctrico. Esto no es decir que el equipo es obsoleto porque ya no se consigue, es falta de Preventive Maintenance (PM)”, mencionó el presidente de la UTIER.

LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lograron restablecer a casi la totalidad de los clientes de energía eléctrica el servicio en horas de la tarde del domingo.