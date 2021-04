UTIER presenta moción para que no se le concedan más gastos administrativos a LUMA

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) presentó el lunes, una moción ante la jueza Laura Taylor Swain para que deniegue la segunda moción para que se le conceda prioridad a LUMA Energy sobre los gastos incurridos en la operación y manejo del sistema eléctrico hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tenga un plan de ajuste de deuda confirmado.

“Le estamos pidiendo a la jueza, en el caso que llegue Luma, no se le dé prioridad para pagar sus gastos hasta que esté aprobado el plan de ajuste de deuda. Concederle gastos administrativos nuevamente a LUMA Energy afectaría la reestructuración de la deuda de la AEE, pues ello implica que se le pague primero a LUMA; entiéndase, primero y completo, en relación con los demás acreedores de la AEE. Esto se agrava al tomar en cuenta que la AEE tiene un déficit este año de al menos 432.8 millones de dólares, ocasionado entre otras cosas, por el contrato de LUMA Energy. Por tanto, la AEE no tendría los fondos necesarios para sufragar dicho contrato, sus operaciones, y simultáneamente, pagarle lo justo a todos sus acreedores, incluyendo al Sistema de Retiro”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER en comunicación escrita.

Figueroa Jaramillo detalló que la UTIER planteó que la moción presentada para que le conceda gastos administrativos a favor de LUMA está tambaleando para que pueda ser adjudicada en sus méritos porque la AEE no ha demostrado que LUMA ha cumplido con todas las condiciones para que se dé el contrato.

“Hacemos este planteamiento ante el Tribunal porque la AEE no ha podido probar que cumple con lo que estipula el contrato. LUMA no ha podido contratar los 3,800 empleados que se requieren para operar el servicio eléctrico del país. Resulta interesante y significativo que la Junta de Control Fiscal no quiso divulgar el número de empleados que LUMA ha contratado hasta el presente. Eso es indicativo de que no podrán asumir de forma responsable las riendas de la Autoridad para la fecha del 1 de junio, justo al comienzo de la temporada de huracanes", añadió.

El líder sindical explicó además que la decisión anterior de la jueza Taylor Swain concediendo gastos administrativos por los gastos incurridos en el periodo de transición fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

“Dicha apelación tiene argumentos que impedirían que la jueza Taylor Swain le conceda gastos administrativos a favor de LUMA Energy nuevamente. Por ende, la moción de la AEE no está madura. La moción tampoco está madura debido a que la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una Resolución el pasado 7 de abril, para enmendar el contrato de LUMA y posponer hasta enero del año 2022 su entrada. La UTIER hará todas las gestiones judiciales que sean necesarias para impedir que se concedan nuevamente gastos administrativos a favor de LUMA Energy”, puntualizó.

La jueza Taylor Swain celebrará una vista telefónica el 28 de abril con la representación legal de la UTIER a cargo del Bufete Emmanuelli, C.S.P., para dilucidar esta controversia.