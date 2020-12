Vacunas contra el COVID-19 deberían llegar mañana a la Isla, según la sub-secretaria de Salud

Las vacunas contra el COVID-19 deberían estar llegando a Puerto Rico mañana, lunes, según declaraciones de la sub-secretaria de Salud, Dra. Iris Cardona.

"Según el plan establecido y tras la emisión de las recomendaciones de ACIP, las vacunas deberían estar llegando a Puerto Rico mañana, lunes y por el resto de la semana. Una vez lleguen, pasaran por los protocolos establecidos, iniciará el proceso de distribución y posteriormente, la administración de las mismas en días posteriores, sujeto a ajustes, si fuera necesario.", expresó.

El sábado, la gobernadora Wanda Vázquez Garced habló en conferencia de prensa sobre el plan del gobierno para la vacunación masiva contra COVID-19, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) le diera la autorización de emergencia a la vacuna producida por la farmacéutica Pfizer.

El plan es la administración de la vacuna por fases. En la primera fase se contempla alcanzar a los profesionales de la salud, trabajadores de los hospitales y de respuesta de emergencias, así como personas que trabajan y viven en albergues, asilos, centros de cuidado prolongado, entre otros.

En la etapa B de la primera fase, se incluyen policías, primeros respondedores, empleados del Departamento de Educación y trabajadores esenciales. La etapa C de la primera fase incluye personas con enfermedades crónicas tales como diabéticos, personas con problemas respiratorios o condiciones cardíacas, pacientes renales y aquellos que están inmunocomprometidos.

Mientras, la segunda fase incluye vacunar a personas mayores de 16 años y sin problemas de salud o condiciones preexistentes. Según el plan establecido, esta fase, que incluye a la mayoría de la población, se extendería hasta los meses del verano.

Como parte del plan y simultáneo al proceso de vacunación masiva, el Departamento de Salud llevará a cabo una campaña de orientación con información relacionada a la vacuna, su efectividad, las dosis necesarias, los posibles efectos adversos y el calendario de vacunación, entre otros datos.

La administración de la vacuna contra COVID-19 será de manera voluntaria y libre de costo, incluyendo a personas que no tengan seguro médico. La misma no es una partícula infecciosa, no tiene virus, no se integra al genoma y no tiene potencial de crear infección. Entre los efectos secundarios que se han reportado se encuentran síntomas como fiebre, fatiga y dolor muscular, entre otras reacciones pasajeras.

