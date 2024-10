Valeria Collazo Cañizares presenta su primer documental 

Este sábado a las 6:00 p.m., Telemundo Puerto Rico emitirá el documental “Pajita Falcón: 30 años de promesa”, un documental de la periodista Valeria Collazo Cañizares que expone la realidad de una comunidad en Aguas Buenas que pasó casi tres décadas sin acceso a agua potable.

“Llevo trabajando en esta historia desde el 2020 porque es inaceptable que en el Puerto Rico del siglo 21 existan comunidades sin acceso a agua potable. El documental también retrata cómo algunos políticos se aprovechan de las necesidades de la gente para ganar votos”, expresó Valeria Collazo Cañizares.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

A través del documental, Collazo Cañizares explora cómo, en cada elección, los políticos llegaban con la promesa de un acueducto que nunca se materializaba, dejando en los residentes una mezcla de frustración y agotamiento. A tres días de las elecciones, el documental invita a la reflexión sobre el compromiso de los líderes con sus votantes y el impacto de la política en las comunidades más desatendidas.

La periodista del programa Rayos X, es reconocida por su trayectoria en el periodismo investigativo y su dedicación a cubrir temas de justicia social en Puerto Rico.

“Además de lo importante que me parece contar la historia de esta comunidad, me satisface que el proyecto se haya podido llevar a cabo con una alta calidad de producción y en un formato que no se suele ver en la televisión puertorriqueña”, añadió la periodista.

Con este proyecto, Collaza Cañizares busca amplificar la voz de los habitantes de Pajitas Falcón y sensibilizar a la audiencia sobre las necesidades reales de la población. El documental se transmitirá este sábado a las 6:00 p.m. en Telemundo, Puerto Rico y se podrá ver tanto en pantalla regular como a través de www.telemundopr.com