Valeria Collazo envía mensaje tras dar positivo a COVID-19

La periodista Valeria Collazo Cañizares reveló este lunes que ella y su familia dieron positivo al COVID-19.

"Todos en casa estamos contagiados con COVID-19. Afortunadamente, nuestro niño de 3 años no tiene síntomas. Pero nosotros tenemos fiebre, tos, dolor de cabeza, fatiga y otros síntomas. Cancelen cualquier salida o reunión innecesaria. La situación está complicada en este momento", escribió en Twitter.

Ante el diagnóstico, Collazo Cañizares pidió a sus seguidores que cancelen salidas y reuniones innecesarias.

"La situación está complicada en este momento", sostuvo.

El pasado 19 de noviembre, la periodista anunció que tuvo contacto con un caso positivo.

"Me acaban de decir que tuve contacto con un caso positivo de COVID-19. Creo que tomamos todas las precauciones, pero uno igual se asusta. En cuarentena y atenta. Cuídense mucho, por favor. Me preocupa la semana que viene. No es el momento de fiestas familiares", escribió ese día.

Este lunes, el Departamento de Salud reportó 15 muertes por COVID-19; mientras, se registraron 686 casos confirmados, 78 casos probables y 492 casos sospechosos adicionales.

