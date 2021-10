Vandalizan la UPR en Mayagüez: “Es un delito y no abona a los reclamos”

El Rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Agustín Rullán Toro, lamentó este viernes los actos de vandalismo en varias áreas del campus.

Según informó, escribieron frases con pintura en el Pórtico, al frente del Decanato de Estudiantes y del Edificio de Diego, así como al costado del Edificio de Celis, y en otras propiedades.

"Desacralizar los símbolos de nuestra Universidad, en particular nuestro Pórtico, que representa nuestro espíritu, trayectoria centenaria y cría colegial, no es de universitarios. La destrucción de propiedad es un delito y no abona a los reclamos que tengan los estudiantes manifestantes que han bloqueado la entrada del campus", sostuvo en declaraciones escritas.

Los mensajes son mayormente contra la Junta de Supervisión Fiscal y hacen mención a la deuda de Puerto Rico.

"Durante esta situación, siempre hemos tenido abiertas las vías de comunicación. De hecho, la reunión que sostuvimos ayer con los líderes de la manifestación fue muy productiva. Y es así, en el diálogo y en el intercambio de ideas, que se puede llegar a acuerdos. Sin embargo, estos actos delictivos no se pueden tolerar. Del mismo modo, es indignante que se atente contra edificaciones que son patrimonio de nuestra historia centenaria como institución y un bien público del país. Por ese motivo, exhorto a los portavoces y líderes de la manifestación a que tomen las medidas necesarias que permitan remover hoy esa pintura", concluyó.