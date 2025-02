Vargas Vidot: Los códigos de la calle ya no existen

El exsenador independiente, José Vargas Vidot, reaccionó este jueves al asesinato de una adolescente de 13 años y su hermano de 8 en Río Grande, municipio donde reside.

Los menores fueron víctimas inocentes de sicarios que dispararon a mansalva frente a la residencia donde se encontraban, y cuyo incidente violento también dejó a otras cuatro personas heridas, incluyendo otra menor de 12 años. La investigación reveló que en la casa vivía un hombre, identificado como Luis Daniel Encarnación, que tenía grillete y tenía una vista pautada para el viernes en el tribunal por un asesinato en el 2022.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Para Vargas Vidot, los gatilleros de hoy día no tienen ninguna consideración de quién está alrededor a la hora de cometer un crimen violento. “Esos códigos que en la calle prevalecían de cierto respeto en los lugares donde se cometía algún crimen, prácticamente ya no existen", subrayó en entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320AM.

En la residencia tiroteada vive un hombre con grillete que tenía pautada una vista en el tribunal por un asesinato en el 2022.

"Hace tiempo la calle ha sido invadida por una serie de consideraciones en la conducta colectiva como, por ejemplo, la institucionalización de la violencia, el llamado “malianteo”. La idea de promover la relación que tiene el éxito de un individuo con lo malo, con lo violento que pueda ser", añadió.

Además, opinó que parte de la razón por la que la juventud del país ha optado por la criminalidad se debe a la falta de valores que enseñaban las pasadas generaciones. Agregó que muchos de ellos "quisieran estar jugando baloncesto, pero no pueden”.

“Lo que prevalece en la calle son menores que no tienen la culpa, porque están atrapados en una sociedad que no los comprende y han tenido que construir su mundo de validación. Esto suena duro, y mucha gente no lo va a entender, [crecen] en un ambiente donde carecen de los principios enseñados por las personas de otras generaciones que ya no están”, señaló.

“El crimen no nace en el punto de droga. El crimen nace en el pupitre vacío, en el libro que no se leyó, en el abrazo que no se dio, y en el “te amo” que se ahorró", finalizó.