Varios municipios decretan estado de emergencia por ausentismo de Policías

El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón decretó este viernes, mediante orden ejecutiva, Estado de Emergencia en su municipio ante ausentismo de Policías.

La orden ejecutiva entra en vigor desde este viernes a las 4:00pm y se extenderá hasta el lunes, 1ro de noviembre hasta las 5:00am.

“Mi Administración es una de ley, seguridad y acción. Por tal razón, he tomado la decisión de emitir esta Orden Ejecutiva de Emergencia, con el propósito de poder brindarle a todos los ponceños la tranquilidad que se merecen. Como servidor público, reconozco los derechos de la Uniformada de exigir mejores condiciones de trabajo, pero como alcalde de todos los ponceños y anticipando un posible menoscabo a la seguridad de nuestra gente, he tomado tal acción por la tranquilidad de todos”, expresó el ejecutivo municipal en comunicación escrita.

Tras convocatoria de paro.

Por su parte, el Comisionado de la Policía Municipal de Ponce, Pedro Quiles Torres exhortó a la ciudadanía a evitar exponerse a situaciones peligrosas e innecesarias y añadió que “mi llamado a la población es a responder a su conciencia para ayudar a mantener el orden social. Somos un País y una Ciudad de ley y orden y en estos momentos nuestros policías municipales necesitan de su colaboración para proteger vidas y propiedad; juntos podemos lograrlo”.

Estado de Emergencia en Barceloneta y Quebradillas

En esos términos, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario y el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez anunciaron órdenes ejecutivas para declarar estado de emergencias en sus respectivos municipios.

“Nuestra Policía Municipal trabajará de forma ininterrumpida con dos turnos de trabajo de 12 horas cada uno, gracias a la implementación de una orden ejecutiva. El plan de trabajo inicia hoy viernes, desde las cuatro de la tarde. El mismo busca ofrecer seguridad en todos los sectores de Barceloneta, esto a raíz del cese de operaciones de la Policía estatal”, anunció la alcaldesa, Wanda Soler Rosario.

Por su parte, el alcalde de Quebradillas Heriberto Vélez Vélez indicó que mediante una orden ejecutiva declaró al municipio en estado de emergencia durante los días del 29 al 31 de octubre. Esto permite activar a los agentes de la policía municipal para que laboren en dos turnos de 12 horas. De igual forma reforzó los esfuerzos de la Policía Municipal quebradillana mediante la contratación de guardias de seguridad privados.

“Hoy, inician nuestras fiestas de pueblo y para poder atender cualquier situación que pueda suscitarse se contrataron los servicios de guardias de seguridad. De igual forma y en comunicación con los comerciantes acordamos que aquellos comercios que puedan tengan guardias de seguridad”.

Ambos ejecutivos municipales, urgieron al gobernador a atender el asunto de la falta de efectivos.

Isabela

El alcalde de Isabela, ingeniero Miguel ‘Ricky’ Méndez Pérez, emitió una Orden Ejecutiva para declarar estado de emergencia en los límites de su municipio, indicaron en las redes.

“Conforme al Código de Orden Público vigente en nuestra municipalidad, el horario de cierre de estos negocios normalmente es a las 2:00 am, viernes y sábado. Este horario se cambia durante los días 29, 30 y 31 de octubre del 2021 para las 10:00 de la noche. Todo negocio que opera en horario de 24 horas y que venda bebidas alcohólicas, no podrá hacerlo entre los horarios de 10:00 pm a 6:00 am, durante el fin de semana del 29 al 31 de octubre”.

El Comisionado de la Policía Municipal de Isabela activará todos los recursos del Municipio bajo la dirección, quedan suspendidos los días libres y el disfrute de licencia de vacaciones durante esta emergencia.

El alcalde autorizó además a la Directora de Finanzas a identificar fondos para la contratación de recursos dedicados a trabajos relacionados con esta emergencia.

La determinación del alcalde isabelino de emitir la Orden Ejecutiva se fundamenta en los poderes y facultades que le confiere la Ley 107 del 14 de agosto del 2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, que especifica que el alcalde será la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno municipal y en tal calidad le corresponderá su dirección, administración y la fiscalización del funcionamiento del municipio.