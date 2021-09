Varios municpios bajo advertencia de inundaciones

❗⚠️ LARES, LAS MARÍAS, MARICAO,MAYAGÜEZ & SAN GERMÁN ⚠️

Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Pequeños Riachuelos. Until | Hasta… 7:00 PM AST SEP 5.

More Information: https://t.co/nvGA0Z8jXh#PRwx pic.twitter.com/XZjjcLkCg6