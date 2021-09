Varios negocios en Arecibo son multados por incumplimiento a la orden ejecutiva

Las autoridades informaron sobre un operativo realizado en la noche del viernes en Arecibo donde varios negocios fueron multados por incumplimiento a la orden ejecutiva.

El Velero, el cual ubica en la carretera 681 del Barrio Islote en el pueblo de Arecibo, se multo con $500 por patente.

Mike Mini Market Liquor Store en el pueblo de Arecibo, se multo con $500 por cliente sin mascarillas, $5,000 por no tener afiche de cantidad de personas, $5,000.00 por no exigir ID de vacunas, $500 por no tener permiso para vender piezas de vehículos, $500 por máquina de entretenimiento y $2,500 en velloneras y dos billares.

Frente al negocio ocuparon un vehículo Hyundai Accent, color gris con tablilla JKT-862 el cual figuraba desaparecido y en el mismo se ocupó una pistola Glock 19 calibre 9mm, tres cargadores y 56 municiones calibre 9mm.

Además, en lospredios del negocio ocuparon:

39 bolsas de cocaína

15 bolsas de marihuana

Media libra de marihuana

Centro Agrícola Santa Rosa Liquor Store en el pueblo de Hatillo: multa de $500.00 por patente y $5,000 por no tener afiche cantidad de personas.

La Cueva del Mojito del Barrio Quebrada en el pueblo de Camuy, se multo al dueño Juan Plaza Salva y DJ Ángel L. Carrión Arroyo, con $500 dólares por registro y $500 no registro de cámaras.

La Terraza Burger Bar & Grill en el pueblo de Ciales, se multo con $500 por cigarrillos, $500 por operación de máquinas, $700 por personas sin recibo de IVU y $500 por no cobrar IVU.

En los predios del negocio ocuparon: