“Vergonzoso y bochornoso” para Ángel Matos demanda por familiares de Roberto Clemente

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García, catalogó el lunes como “vergonzosa y bochornosa” la demanda incoada por los hijos de Roberto Clemente, por cobro de comisiones de marbetes y tablillas conmemorativas al 50 aniversario del “Hit 3000” del astro puertorriqueño.

“No me toma por sorpresa la acción legal contra estas iniciativas, ya que desde el año pasado la familia Clemente había adelantado que quería sacarle dinero para uso familiar al marbete, la tablilla conmemorativa. Sin embargo, no incluyen en la demanda la Ley 67 de traspaso de los terrenos, reconociendo lo que evidentemente es claro, que lo que entrega una asamblea legislativa en el 1973, una asamblea legislativa en el 2022 lo puede retirar. De nuestra parte, estaremos dando apoyo técnico y jurídico al gobierno de Puerto Rico para atender esta situación", "No descarto que en el pleito se incluyan todos nuestros expedientes y el peritaje necesario, para combatir esta demanda frívola, bochornosa y vergonzosa, que incluye como teoría jurídica que si alguien utiliza el color amarillo hay que darle dinero a los Clemente, como reza la demanda. Ciertamente hoy es un día triste para el deporte puertorriqueño y una vez más queda demostrado que el fin de lucro y beneficio personal es lo que mueve a los hijos del Astro boricua Roberto Clemente”, precisó el representante en comunicación escrita.

"Están en todo su derecho", dijo. Además, adelantó que demandará al Gobierno por el uso de la marca.

La demanda en el Tribunal federal reclama una compensación no menos de $45 millones por parte de la familia de la gloria del béisbol puertorriqueño Roberto Clemente. Los herederos de la familia del Astro boricua presentaron esta demanda el pasado 5 de agosto, por alegada infracción a derechos de autor y derechos propietarios.

Por su parte, Matos García explicó que en dicha demanda se utilizan teorías de derechos de autor y marca, por lo que se demanda al Gobernador, al Secretario de Hacienda, al Distrito de Convenciones y al Departamento de Recreación y Deportes, por un alegado cobro de comisión de tablilla de conmemorativa de Clemente y el marbete conmemorativo a los 50 años del hit 3000.

“Daremos la batalla en los tribunales y una vez ganemos este caso, tomaremos acción legal con esta familia para que desista de estos mecanismos de chantaje y extorsión que en varias ocasiones ya sea a artistas plásticos del país, al Distrito de Convenciones, empresas particulares, y coleccionista de memorabilia, entre otros, son víctimas de la familia Clemente que acostumbra mediante carta amenazarlos para sacarles dinero. Es hora de poner punto final a esto. Daremos la batalla en el foro Federal, Estatal o donde sea que tengamos que intervenir”, finalizó.