Veterinarios ofrecen detalles de la peste porcina africana

Ante la confirmación del primer caso de peste porcina africana (PPA) en República Dominicana, desde finales del mes de julio, las agencias locales han reforzado las medidas de defensa y vigilancia, con el fin de proteger la crianza de cerdos de esta enfermedad, informó el Colegio de Médicos Veterinarios.

Al presente, se indicó, las autoridades responsables de la sanidad animal no han reportado casos locales ni en los Estados Unidos.

La PPA se propaga fácilmente y mata a la mayoría de los cerdos que la contraen. Las principales vías de propagación son animales infectados o portadores del virus. También el virus se encuentra en secreciones y excreciones de los animales infectados (fluido nasal, exudado genital, semen, orina y heces), aunque los niveles más elevados se encuentran en la sangre.

Es importante destacar que no es una amenaza para los humanos, ya que las personas no pueden contraer esta enfermedad, por lo que no hay ningún peligro en consumir la carne de cerdo. Sin embargo, la pueden portar en la ropa, los zapatos y los equipos que se utilizan en las granjas. También por insectos como las garrapatas del género Ornithodoros moubata o moscas de establo. Este virus tiene la capacidad de sobrevivir durante meses en los productos porcinos, y no hay vacuna ni tratamiento eficaz.

Las autoridades estatales y federales enfatizan a viajeros que visitan granjas fuera de los Estados Unidos, la importancia de seguir los protocolos de bioseguridad. En estas visitas o inspecciones se recomienda usar calzado y cobertores de ropa, y desechar la vestimenta y el equipo de protección antes de abandonar la granja. Se debe prestar atención a la limpieza de los equipos y de los vehículos que entran y salen de cualquier granja de producción porcina. Es importante aclarar que el virus puede ser transportado en productos de cerdos como los embutidos, jamones, etc. Los viajeros no deben de traer estos productos en sus viajes por que pueden infectar los cerdos en Puerto Rico, afectando la industria porcina local y por ende a la economía.

Debe declarar cualquier visita a una granja extranjera en la Aduana de los EE. UU. cuando vuelva a ingresar al país. Una vez el viajero llega a su lugar de domicilio, no se recomienda el ingreso a una granja u otro lugar donde haya cerdos, incluidos los mercados ganaderos, los zoológicos, y las tiendas de mascotas que vendan cerdos vietnamitas, al menos, durante un periodo de cinco días, y particularmente si ha estado de visita en un país afectado por el virus.

Un cerdo infectado de PPA pudiera presentar la siguiente sintomatología:

· Fiebre alta

· Pérdida de apetito

· Depresión

· Debilidad

· Piel roja, enrojecida o con lesiones

· Vómitos

· Diarrea

· Tos o dificultad para respirar

· Abortos

· Muerte súbita

Si los cerdos muestran cualquiera de estos signos, se requiere informar de inmediato a un médico veterinario o a llamar a 787-370-5393 o al 787-249-7140, para informar de cualquier caso sospechoso para que las agencias pertinentes a la sanidad animal realicen las pruebas e investigaciones adecuadas. La detección rápida es fundamental para prevenir la propagación de la PPA.

Es importante siempre consultar con el médico veterinario. Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder www.facebook.com/CMVPR

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.