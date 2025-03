Víctor Ramos admite fracaso del plan médico, pero culpa a asesores

El designado secretario del Departamento de Salud, doctor Víctor Ramos Otero, reconoció este jueves que el fracaso del plan médico que intentó establecer mientras presidía el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), se debió en parte a una mala selección de asesores contratados.

“Ciertamente, la gente que contratamos que se suponía que eran expertos en el asunto, no resultaron ser tan expertos”, expresó Ramos Otero durante su comparecencia en vistas públicas del Senado, al responder por qué no se logró concretar el proyecto de la corporación CMC Care Holdings, LLC, que recaudó cerca de 1.4 millones de dólares de médicos y proveedores de salud.

El nominado explicó que ese dinero se destinó a estudios actuariales, establecimiento de oficinas, adquisición de equipos, contratación de personal y desarrollo de un centro de llamadas, pero admitió que no se logró cumplir con todos los requisitos del Comisionado de Seguros para obtener la licencia.

“Todas las decisiones y movimientos financieros relacionados con nuestro proyecto fueron documentados y supervisados por expertos en derecho corporativo y seguros”, afirmó Ramos Otero, quien también dijo haber invertido personalmente 13 mil dólares en el proyecto. Añadió que el actual presidente del CMCPR, doctor Carlos Díaz, formó parte de la Junta del plan y votó a favor de todas las decisiones.

Sin embargo, acusó a Díaz de no continuar las gestiones necesarias para finalizar el proceso de capitalización. “Cuando el doctor Carlos Díaz asumió la presidencia, no cumplió con la entrega del estudio actuarial, a pesar de que estaba realizado. Tampoco concretó las gestiones con el inversionista privado que habíamos conseguido”, sostuvo Ramos Otero.

El doctor Díaz, quien compareció más temprano ante la misma comisión, denunció que nunca tuvo acceso a la información financiera durante su vicepresidencia y que Ramos Otero manejó los fondos sin la debida aprobación de la Junta. También cuestionó la asesoría legal de la actual nominada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, en la redacción del pagaré del préstamo inicial de 125 mil dólares que, según Díaz, fue el origen de pérdidas millonarias por pagos de intereses.

Durante la vista, varios senadores cuestionaron a Ramos Otero sobre su capacidad para manejar fondos públicos, la transparencia del fallido plan médico y señalamientos de una auditoría privada que identificó deficiencias administrativas. El designado rechazó que esté bajo investigación federal y negó haber cometido actos ilegales.

“La auditoría del doctor Díaz tiene 17 señalamientos. Fue una auditoría privada, no federal. Yo nunca he sido citado, nunca he sido investigado ni entrevistado por ninguna agencia”, afirmó Ramos Otero, quien insistió que su gestión fue legítima y transparente.

Además de defender su desempeño en el CMCPR, Ramos Otero presentó su plan de trabajo al frente del Departamento de Salud, destacando la modernización del sistema de salud, la retención de médicos, el fortalecimiento de la salud mental, y el uso eficiente de fondos federales. También adelantó que ya se firmó un contrato para comenzar la credencialización de médicos en clínicas de inmunología que, según dijo, no estaban facturando correctamente.

Sobre la amenaza de recortes en Medicaid, aseguró que ya ha iniciado gestiones en Washington y activará un comité multisectorial cuando haya visibilidad real del impacto. Asimismo, propuso la creación de un fideicomiso para el repago de préstamos estudiantiles a médicos, ampliar residencias médicas y reforzar la fiscalización a aseguradoras y manejadores de beneficios de farmacia.

La vista en Comisión Total fue presidida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien adelantó que, de entregar toda la documentación pendiente, se espera la confirmación del nombramiento de Ramos Otero en la próxima sesión ordinaria del lunes.