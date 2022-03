Victoria Ciudadana defiende a Mariana Nogales tras referido al OPFEI

El liderato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) defendió este lunes a la representante Mariana Nogales Molinelli, quien fue referida a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por el Departamento de Justicia (DJ).

"La información que hoy se reseña en los medios es sobre los mismos asuntos atendidos previamente en los foros pertinentes. No hay nada nuevo. Se trata de otra ronda de la embestida anterior. La compañera Mariana Nogales no ha cometido ningún delito. Es por esta razón que denunciamos el uso indebido de las agencias, instrumentos y recursos del Estado y de los procesos legales y administrativos para perseguir políticamente, e intentar dañar la imagen pública de la representante Nogales y del Movimiento Victoria Ciudadana. Esto es como consecuencia de nuestra fiscalización activa y efectiva de la corrupción de personas vinculadas a ambos partidos", indicó la colectividad en declaraciones escritas.

"No nos sorprende la determinación del Departamento de Justicia, particularmente luego de que la representante Nogales realizará una contundente denuncia sobre construcciones ilegales que involucran directamente a varios jefes de agencia. Este ha sido el proceder de las administraciones del PNP y del PPD cuando se sienten amenazadas por su oposición política. A estas alturas, ni lo disimulan. Por eso portavoces del PNP estuvieron varias semanas presionando públicamente al Secretario de Justicia para perseguir a un listado de opositores políticos. Todo, mientras protegían en la Cámara de Representantes a dos miembros del PNP que incumplieron con su deber legal de someter un Informe Financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental", añadió.

"Tanto la representante Nogales, como el Movimiento Victoria Ciudadana, continuaremos combatiendo las injusticias y denunciando la corrupción en todas las instancias", concluyó.

Removida de la Comisión de Ética

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez anunció que removió a la legisladora como “manera cautelar” de la Comisión cameral de Ética.

“En el día de hoy, el secretario de Justicia ha notificado que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor culminó la investigación preliminar donde la representante Mariana Nogales Molinelli compareció como querellada. En este contexto, los fiscales del Departamento de Justicia han concluido que existe prueba suficiente para recomendarle a la Oficina del Fiscal Especial Independiente que profundice en estas alegaciones.

En esta etapa de los procedimientos, le corresponde a la Cámara de Representantes continuar colaborando con las autoridades estatales con la transparencia y diligencia que nos ha caracterizado. Esta es la política pública que rige a este Cuerpo Legislativo.

A la representante Nogales Molinelli le cobija una presunción de inocencia. Sin embargo, como medida cautelar, conforme a la autoridad que me concede el Reglamento de la Cámara de Representantes, he ordenado su remoción inmediata de la Comisión de Ética hasta ulterior aviso. En su lugar, he designado al representante José Bernardo Márquez para garantizar el balance que caracteriza a este organismo.

Ahora le corresponde a la Oficina del Fiscal Especial Independiente garantizar el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes que la Constitución le reconoce a la representante Nogales Molinelli. Sin embargo, la Cámara de Representantes se mantendrá vigilante y actuará con todo el rigor de la ley si la Oficina del Fiscal Especial Independiente determina radicar cargos criminales y un tribunal de justicia determina que existe causa probable para arresto. En este escenario, actuaré con la firmeza y la rectitud que siempre me ha caracterizado, por lo que personalmente presentaré una queja ante la Comisión de Ética para el inicio del proceso disciplinario que corresponda”, expuso Hernández Montañez en declaraciones escritas.