Viral carta de renuncia: joven denuncia malos tratos e injusticias

Una empleada de la cadena de restaurantes McDonald's se hizo viral tras compartir en redes sociales su carta de renuncia en la que denuncia malos tratos e injusticias laborales.

La joven Monika Castro -que trabajó por aproximadamente dos años- detalló en la misiva los constantes problemas en la que se enfrentaba durante todos sus turnos.

"Me cansé de dar el máximo para que otros recibieran el crédito de mi trabajo, no agradecen nada y la mayor parte del tiempo lo que recibía eran malos tratos y muchas veces salía de los turnos derramando lágrimas por personas y un trabajo que no lo merecen", sostuvo la ahora exempleada del restaurante de cómida rápida en Yauco Plaza.

Castro terminó diciendo que "deberían contratar personas que sí estén dispuestas a trabajar y dejar de explotar los pocos empleados buenos y eficiente que tienen".

La mayoría de los usuarios mostraron su apoyo a la joven y la publicación ya ha sido compartido más de 1,100 veces.