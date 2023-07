Vista preliminar contra el asesino confeso de Angeliris Marrero comenzará mañana

La vista premilinar contra Luis Eduardo Terrero, el asesino confeso de la joven puertorriqueña Angeliris Marrero, comenzaá este martes en República Dominicana.

Nuestro reportero Walter Soto-León, viaja a la Isla hermana para llevarte todos los detalles del proceso judicial.

El pasado 22 de marzo, Terrero habló en exclusiva con Telenoticias desde la cárcel en la que fue ingresado en San Pedro de Macoris en República Dominicana, luego de cometer el crimen.

Según relató, ambos se conocieron en febrero del año pasado a través de la red social Instagram. Fue para el mes de marzo que oficializaron su relación y la joven procedió a viajar para visitarlo.

Familiares de la joven, quien esperaba un hijo, se aferran a su fe en Dios para seguir hacia adelante.

Sin embargo, para el verano de ese mismo año, la conducta de Terrero comenzó a levantar bandera roja. El hombre admitió que jaqueó sus redes sociales y la amenazó. "Yo se lo decía siempre a ella. Mi temor más grande era atentar contra su vida", expuso.

Una vez casados, la joven, quien esperaba un hijo suyo, comenzó a ayudarle con el trámite migratorio, para que pudiera salir del país. No obstante, el hombre indicó que fue ese el detonante del crimen. "El último formulario no me lo sometió", comentó al respecto.

Tras escuchar las declaraciones del hombre durante la entrevista, los familiares de la joven repudiaron sus disculpas.

"Me parecen huecas. Es un arrepentimiento que no tiene ni sentido. De verdad no sé qué es lo que quiere este hombre despues de habernos hecho tanto daño", sostuvo la tía de la víctima, María García.

EN CONTEXTO: El CRIMEN

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2022 en una residencia, ubicada en el sector Respaldo Villa Carmen, en República Dominicana.

De acuerdo con información preliminar, la joven, natural de Río Grande, viajó al país para pasar un tiempo con su pareja tras anunciar el embarazo. Luego de una discusión, el hombre la apuñaló 80 veces con un arma blanca hasta ocasionarle la muerte.

El hombre habría confesado el crimen mediante videollamada a la madre de Marrero García antes de entregarse a la Policía.

“El día 31 yo recibo una llamada a las 10:31 de un número telefónico que dice Dios es misericordioso, cuando contesto sale está voz y me dice prende la cámara, cuando prendo veo a mi hija desnuda, dentro de una bañera, bañada en sangre, protegiéndose su barriguita y este ser humano me dice; te la maté por perr..”, narró su madre, Mildred García, a Rayos X.

La madre de la víctima reclamó al gobierno de Puerto Rico intervenir para poder trasladar el cuerpo de su hija a la isla.

Según medios dominicanos, el juez Bernardo Coplín dictó tres meses de prisión a Terrero Gómez, como medida preventiva, en lo que se investiga el caso.

REVELAN AUDIO DEL ASESINO CONFESO

Un audio en poder de Telenoticias reveló el momento en que Terrero Gómez presuntamente confesó el asesinato de la mujer embarazada.

“Lamentablemente se hizo lo que se tenía que hacer, no quería, no hay justificación ninguna de lo que hice, pero hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento”, dijo el hombre durante una videollamada.

Un audio revela el momento que admite el crimen, mientras, vecinos aseguran haber escuchado gritos del hogar del sujeto.

La tía de la víctima, María García, viajó al país para identificar el cadáver de la joven y acudió al tribunal donde vio cara a cara a Terrero Gómez.

“Lo vi y la impresión que hizo como: yo sabía que no tenía que hacerlo, pero había muchos motivos. Él me dijo eso, cuando tú dices que hay muchos motivos, es que tu vienes planificando algo”, expresó.