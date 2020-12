Vistas de Transición: Departamento de la Familia se queda sin trabajadores sociales por bajos salarios

El secretario del Departamento de la Familia (DF), Orlando López Belmonte aceptó que se necesita ajustar la retribución de los trabajadores sociales pues de un 60 a 70 por ciento de los que se reclutan, se van de la agencia.

“La realidad principal es que debemos revisar la retribución de nuestros trabajadores sociales. El reclutamiento está, el problema es la retención. Nosotros podemos reclutar cien trabajadores sociales, pero mantenemos 40, 30 porque se van, cogen experiencia y en la empresa privada le ofrecen una cantidad mayor de dinero, entonces cada quién quiere progresar y quiere mejorar su condición económica y se nos van”, dijo López Belmonte en conferencia de prensa.

“Nosotros debemos revisar definitivamente la retribución que ofrecemos a estos profesionales para poder mantenerlos porque son tan necesarios en la agencia”, añadió.

Por otro lado, durante las vistas de transición, salió a relucir la disminución de referidos de maltrato a menores a raíz del cierre de escuelas como una de las posibilidades que aún se desconocen.

“La reducción en los referidos de maltrato es marcada año a año desde el 2017 para acá. Este 2020 ha sido más marcado por la emigración muy grande y por la baja en natalidad. Al tener las escuelas cerradas que eran uno de nuestros brazos también que nos ayudaban con los referidos”, dijo López Belmonte.

“Se han atendido muchos más casos. Esa disminución provocó que los atrasos se reduzcan”, añadió.

Cuestionado sobre si existe el temor de que existan casos de maltrato a menores que el Departamento de Educación no pueda detectar a raíz de la modalidad de educación a distancia, López Belmonte contestó: “Puede ser que existan los casos de maltrato verdad, porque, tenemos unos estresores sociales ahora mismo que no lo podemos pasar por alto verdad. Definitivamente hay una probabilidad de que cuando regresemos a las escuelas y demás haya un aumento en los casos. No lo podemos prever ni afirmar”.

“Pero si, pueden existir los casos, puede haber también que el elemento que está produciendo ese maltrato vive en el mismo hogar y eso provoca el miedo de que lo vayan a denunciar”, acotó.

Las expresiones se dieron durante una conferencia de prensa de las vistas de transición.

La situación fiscal, el desarrollo económico y la pandemia marcaron el comienzo del proceso.

Se enfrentó a cuestionamientos de Ramón Luis Rivera, hijo, quien preside el comité del gobierno entrante.

Secretario de Salud adelanta que, antes de Acción de Gracias, Puerto RIco tendrá 1,000 muertes por el virus.

La información salió a relucir hoy en las vistas de transición de gobierno en la que depuso el Secretario de Educación, Eligio Hernández.

Al día de hoy, miles de solicitudes para recibir el PUA continúan sin ser atendidas.

Revela en vistas de transición que cada confinado cuesta $41,975 por año.

La guagua blindada ordenada por la administración de Rosselló nunca llegó a la Isla y el DSP dice ahora que no tiene uso para el vehículo. Hoy mismo pidieron cancelar la orden de compra.

Actual director de la APP asegura que fondos federales evitarían que costos por mejoras al sistema de transmisión pasen a la factura de los abonados.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.