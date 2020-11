Vistas de transición en San Juan iniciarán el lunes

Las vistas de transición del Municipio Autónomo de San Juan iniciarán este lunes en el Colegio Universitario de Hato Rey, según informó el viernes, el presidente del Comité de Transición entrante, Manuel Díaz Saldaña.

“Me siento satisfecho de la dinámica que vi, de mucha apertura, de mucha colaboración, de mucho reconocimiento de que este proceso de transición es uno importante para poder darle continuidad a aquellas áreas que son esenciales para la ciudadanía, en particular lo que tiene que ver de cómo en San Juan, como ciudad capital y como jurisdicción más propensa a mayor exposición y, por ende, mayores casos del COVID-19, pues, cómo vamos a tener esa información para llevar a cabo esa toma de decisiones”, dijo el alcalde electo Miguel Romero a preguntas de la prensa.

El viernes en la mañana, tanto el grupo de Romero como el de la alcaldesa saliente, Carmen Yulín Cruz Soto, se reunieron en la Casa Alcaldía, en el Viejo San Juan.

En torno a las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, Romero Lugo coqueteó con la idea de que las mismas sean virtuales.

“Lo importante para mi como funcionario, que me encantan las Fiestas de la Calle San Sebastián, que he ido toda la vida, pues lamentablemente nuestra opción primaria la vida de las personas. La modalidad puede ser algo virtual. He pensado en qué podemos hacer para establecer una celebración virtual en el que podamos hacer que se puedan comprar artesanías por el internet, que los artesanos tengan una vitrina para que ellos puedan exhibirse”, dijo.

Expuso que de llevarse a cabo las Fiestas de la Calle San Sebastián podría causar un brote de COVID-19.

