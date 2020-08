Reina la indignación ante fallido proceso primarista

Una serie de atrasos desde tempranas horas de la mañana sentaron el ambiente de incertidumbre que empañó las primarias que le ganaría el puesto oficial en las papeletas a candidatos de los principales partidos en las próximas elecciones.

Llegó la hora cero, pero muchos de los colegios electorales no pudieron iniciar el proceso como planificado luego de que miles de papeletas no llegaran a tiempo, por lo que muchos no ejercieron su derecho al voto.

A pesar de que hubo pueblos en los que el proceso corrió sin mayores retos, otros fueron abandonados tanto por electores como por los funcionarios -en especial del Partido Popular Democrático- ya que los maletines con los materiales requeridos para realizar el voto no llegaban hasta los centros de votación.

Inicialmente, extendieron el horario de funcionamiento. Pero esto no fue suficiente para mitigar la falta de las papeletas en los colegios, por lo que pasado el mediodía los reclamos por la entrega de materiales pasó a ser un reclamo de renuncia al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila.

La molestia además trajo consigo la paralización del proceso electoral en colegios en los que no se habían entregado las papeletas, decisión acordada por los presidentes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, y el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres. Este acuerdo quedó plasmado en una certificación de la CEE, luego de una reunión.

La decisión de continuar las primarias el domingo, 16 de agosto de 2020, fue celebrada por unos y cuestionada por otros como el aspirante Pedro Pierluisi Urrutia, quien indicó que "no hay base legal alguna para la suspensión de las primarias", durante la conferencia de prensa.

En respuesta al mensaje de Pierluisi Urrutia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced cuestionó la supuesta conversación que este tuvo con el Presidente de la CEE, lo que tildó de "intervención indebida".

Horas más tarde, durante la noche, salió a relucir la demanda que radicó Pierluisi Urrutia contra la CEE y funcionarios -ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan- por la posposición del proceso de conteo de votos incluida en la misma orden que ordena la posposición del proceso electoral.

