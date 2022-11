Vuelve el Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques

El Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques regresa con una nueva edición del 8 al 11 de diciembre en la Isla Nena. El evento contará con proyecciones al aire libre y actividades familiares, así como con conversaciones, talleres y un encuentro de cineastas.

Un bloque de proyecciones locales de la selección oficial, junto a trabajos estudiantiles, se presentará el viernes 9 de diciembre a partir de las 6:00pm.

Por otro lado, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se celebrará en la Plaza Pública una feria ambiental con la participación de organizaciones ambientales y de derechos humanos, actividades para niños y música en vivo, a partir de las 2:00pm. Las actividades y proyecciones presenciales serán libres de costo.

La muestra cuenta con unas 15 producciones locales, entre largometrajes, cortometrajes y trabajos estudiantiles. La selección está compuesta por más de 35 producciones, de 15 países entre los que se encuentran Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Brasil.

Durante su noche de inauguración, el jueves 8 de diciembre, se presentará el documental "From Trash to Treasure: turning negatives into positives in Lesotho", y estará presente su productora y directora, Iara Lee, activista brasileña de ascendencia coreana quien trabaja principalmente en Medio Oriente y África.

“Este año la muestra integra trabajos importantísimos que versan sobre temas urgentes en nuestras sociedades. Esperamos sobre todo dialogar en torno a la justicia climática como tema central, pues es una problemática global que como comunidades caribeñas estamos enfrentando” comentó Diana Ramos Gutiérrez, directora del festival.

La muestra presentará proyectos documentales, de ficción y animación, muchos de los cuales han recibido premios en distintos festivales. Igualmente, una selección virtual estará disponible para acceso remoto.