Walmart lanza colección de moda primavera-verano para toda la familia

Walmart Puerto Rico presentó la variedad de estilos y colores de la temporada de primavera-verano en el fashion show Pasarela by Walmart que se llevó a cabo en las instalaciones del Distrito T Mobile. Esta colección estará disponible en las tiendas alrededor de la Isla y online a través de Walmart.com para que todos en la familia luzcan a la moda con ropa de calidad de sus marcas aliadas a precios accesibles.

Entre las tendencias más marcadas en la moda para esta temporada, de acuerdo con las pasarelas locales e internacionales, se encuentran los clásicos estampados florales que celebran la primavera; estampados tropicales, con combinaciones de colores brillantes que evocan los paisajes costeros; y el popular animal print, que imita los patrones y colores de animales exóticos. El estilo Western, con piezas de vestir blancas y de mahón, y detalles de gamuza en la ropa, también es parte de la moda en primavera-verano 2025.

Los diseños que integran la colección de ropa femenina para esta temporada son de reconocidas marcas, tales como Scoop, Time & True, Free Assembly, Sofía Jeans by Sofía Vergara, No Boundaries (NOBO), Jessica Simpson y Celebrity Pink, y están disponibles en tamaños desde XS hasta XXL. Además, para complementar los looks femeninos de primavera-verano 2025, Walmart ofrece diversidad de accesorios, como carteras de diversos estilos con diferentes texturas y colores, incluidos materiales como cuero y rafia, y una selección de gafas.

En cuanto a la moda masculina, las marcas U.S. Polo Assn., Shark, Bimini Bay Outfitters, No Boundaries (NOBO), George y Champs ofrecen un toque único para quienes buscan estar a la moda con estilo y frescura. Los más pequeños del hogar cuentan con variedad de estilos de marcas, como Justice para las niñas y Reebok para los niños.

En la búsqueda de facilitar herramientas innovadoras, Walmart.com ahora ofrece una modelo virtual que lucirá la pieza de ropa en la talla seleccionada, de manera que los clientes tengan la oportunidad de evaluarla antes de comprar.

Los servicios de pickup y delivery son una gran alternativa para todos los que prefieren comprar en línea, ya que pueden recoger su orden en cualquier de las 18 tiendas alrededor de isla o solicitar entrega en su hogar, oficina o el lugar que seleccione.