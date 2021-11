Walter Soto León debuta como padrino de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico

Como nuevo padrino de la organización sin fines de lucro Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR), el periodista Walter Soto León visitó Boys & Girls Club del residencial Las Margaritas.

Desde allí, el reportero ancla de Telenoticias 4PM (Telemundo Puerto Rico) transmitió en directo el noticiario, antes de compartir con los participantes entre 6 y 18 años que diariamente asisten al club después del horario escolar a recibir tutorías, asistencia en asignaciones, talleres de liderazgo, apoyo postsecundario y apoyo socioemocional, entre otros servicios.

“Ha sido formidable compartir con estos niños, niñas y jóvenes. Me encanta poder escuchar sus inquietudes e intereses porque todos tuvimos esos sueños y temores. Poder compartir mis experiencias y que estas les sirvan en el proceso de desarrollo y crecimiento que Boys & Girls Clusb de Puerto Rico tanto promueve en ellos, significa mucho para mí”, expresó el premiado periodista y también abogado.

Walter Soto León participó de las dinámicas que los líderes educativos del club diseñaron para niños y niñas entre los seis y 12 años de edad con motivo de la conmemoración de la llegada de los españoles a Puerto Rico y la Semana de la Puertorriqueñidad. Esta experiencia culminó con una parranda que el grupo, liderado por Walter, llevó al salón comedor donde los participantes reciben un plato de comida caliente a diario como parte de los servicios del club.

Mientras, con los jóvenes entre los 13 y 18 años conversó sobre la importancia de mantener el enfoque en las metas y confiar en su potencial por más que se encuentren personas en el camino que le dirán que no pueden. Usando su propio testimonio, reveló que en sus inicios en las comunicaciones hubo personas que dudaron de que se destacaría en la radio y la televisión por él tener “voz de nene chiquito”.

“Entiendan que van haber días malos, pero todo pasa. No se puede perder la fe por más cansancio y mensajes negativos que haya a tu alrededor. Esos mensajes son ruido; los sacan. Hay que mantener el enfoque, crecer y trazarse metas sin hacerle daño a nadie. No hay satisfacción más grande que esa. Ustedes llegarán a donde quieran llegar y eso no se mide a base de dinero, quién gana más o tiene el carro más bonito o caro. Se trata de sentirse feliz de contribuir a su familia, amistades y comunidad”, les aconsejó.

La labor de Walter Soto León como embajador de BGCPR se extenderá a otros de los 11 clubes que la organización tiene a través de todo Puerto Rico, desde Mayagüez hasta Vieques.

“Nuestros niños, niñas y jóvenes se inspiran y motivan cuando escuchan y conversan con modelos a seguir como Walter Soto León. La inspiración también se da del otro lado porque cuando las personas visitan nuestros Clubes se percatan tanto de las necesidades que tienen nuestra niñez y juventud como de sus talentos y potencial. De este modo, pueden llevar un mensaje más claro de los retos que tenemos y, desde una mirada positiva, de la esperanza que hay en esta nueva generación de líderes, profesionales y ciudadanos si todos los apoyamos como país”, puntualizó la Lcda. Olga Ramos Carrasquillo, presidenta de la organización.