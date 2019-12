Wanda Vázquez completa “escuelita de la estadidad”

La gobernadora Wanda Vázquez Garced confirmó el lunes que ya tomó el curso de “la escuelita de la estadidad”.

“Muy bien, muy bien. Fue un repasar de historia, de lo que es historia, de lo que todos conocemos. Así que, me fue muy bien, muy agradable refrescar conocimientos”, dojo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

La llamada “escuelita de la estadidad” se ofrece desde el comité de campaña de Miguel Romero y es parte de los requisitos para aspirar bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Vázquez Garced se medirá así en primarias contra Pedro Pierluisi Urrutia, quien gobernó al país por tres días luego de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares en agosto 7 de 2019.

Dice que no sabía sobre guaguas de Rosselló

En la conferencia, Vázquez Garced también dijo que nunca supo sobre las guaguas de alquiler del equipo de campaña de Ricardo Rosselló Nevares.

“Yo les puedo decir que ese argumento, ese planteamiento, ese rumor, esa información jamás llegó al Departamento de Justicia”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“El decir que se consulta extraoficialmente con un secretario de Justicia la posible comisión de delito, eso deja mucho que decir. Nadie conociéndome a mí, como secretaria de Justicia, como fiscal, me hubiesen consultado meramente la comisión de un delito”, añadió.

“Yo hubiese sido determinante, hubiese tomado una determinación inmediata de si era un curso a seguir correcto o no. Probablemente, por eso no me lo consultaron”, expuso la mandataria.

Según reportes de prensa, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier consultó extraoficialmente con la entonces secretaria de Justicia, Vázquez Garced y la contralora Yesmín Valdivieso sobre el asunto.

Se desprende que los vehículos fueron costeados con fondos públicos y posteriormente se repuso el dinero producto del comité de campaña de Ricardo Rosselló.

