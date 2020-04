Wanda Vázquez no retirará su aspiración a la gobernación

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, dijo el jueves que no retirará su aspiración primarista a la gobernación bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Tengo que decirle a todos los que están tirando una bola de humo, que están equivocados. Wanda Vázquez sigue para representar al pueblo. Wanda Vázquez sigue para representar los mejores intereses de este pueblo. Y pese a todas las cosas que quieren hacer, todas las imputaciones y todo lo que pueden hacer para desviar la atención de que no queremos políticos tradicionales en este gobierno haciendo lo que hacían antes, que ha sido la petición del pueblo de Puerto Rico, Wanda Vázquez sigue hacia adelante”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

Reaccionó así ante las manifestaciones en contra de su administración llevados a cabo durante esta semana, entre el cacerolazo del miércoles, las manifestaciones cercanas a WIPR, entre otros.

“Verdaderamente, pierden el tiempo en querer amilanarme. He sido una mujer fuerte, con muchos retos en la vida, con muchas situaciones y he echado hacia adelante. Aquí, mi prioridad es el pueblo puertorriqueño más allá de los ‘amiguismos’, del dinero, de los poderes económicos, de hacerle daño a la gente, de hacerle imputaciones, esa no es mi política. Por eso es que no han visto a Wanda Vázquez haciendo política ni tirándole a nadie a pesar de que he recibido todas las críticas y todo lo que han querido hacer y atacando a mi gente, la gente que quiere trabajar por Puerto Rico, atacando a unos médicos que no han cobrado un centavo y que han puesto a Puerto Rico primero”, dijo Vázquez Garced a sus detractores.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.