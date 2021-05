Wanda Vázquez ofrece taller “Calladita, no te ves más bonita”

En la conferencia “Calladita, No te Ves Más Bonita", que marca la salida de su retiro, la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced afirmó este sábado que su mayor interés es llevar un mensaje contundente de que la lucha contra la violencia doméstica “es una gestión colectiva, de pueblo, donde tenemos que concientizar, humanizar y sensibilizar, no solamente a los ciudadanos, sino también a los funcionarios públicos de que debemos tener empatía con las víctimas”, para lograr salvar vidas.

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), relató que ante el aumento de casos de violencia doméstica en la Isla y la visita de cientos de mujeres a sus oficinas para iniciar el proceso para solicitar licencia de armas, aprobó la iniciativa de su filial Codegirls para empoderar a las mujeres para conocer el proceso para solicitar una orden de protección y que conozcan las leyes vigentes que les brindan alternativas a la mujer que lucha por salir del ciclo de maltrato.

Vázquez Garced manifestó que la violencia doméstica es un tema con el cual ha trabajado toda su vida profesional porque “como fiscal dirigí la Unidad de Delitos Sexuales, como Procuradora de las Mujeres, como Secretaria de Justicia y como Gobernadora tuve la oportunidad de hacer mis aportaciones y hoy, quiero contribuir y poner un granito de arena en todo lo que pueda hacer para empoderar a las mujeres para que sepan que sí hay alternativas para salir de los ciclos de maltrato y que no hay necesidad de vivir en violencia”.

Reafirmó que “lo que me hace moverme es que, a pesar de toda la legislación que existe en favor de la mujer, no han entendido que esto es un aspecto humano, que tenemos que trabajar con las víctimas y que no es una cuestión legal. La Ley 54 (Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” es perfecta, tiene todas las disposiciones para defender a la mujer. Necesitamos que la gente se humanice, que vean que esto es un problema, que no es un asunto de una pareja en su casa, esto es un asunto que afecta todo el entorno familiar. Si logramos llevar este mensaje, la mujer se activa y sabe a dónde llamar, quién la puede ayudar, dónde está el recurso. Eso fue lo que hicimos desde la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, llevar el mensaje de que hay una voz que te va a escuchar, que te entiende”.

La exgobernadora aseguró que desde que llegó a Fortaleza, una de las principales prioridades fue comenzar a trabajar medidas que refuercen los derechos de todas las mujeres, que eviten la violencia y poder establecer protocolos para la prevención, atención y ayudas para las víctimas.

Convirtió en ley el Proyecto del Senado 1213 para enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico a los fines de que el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico establezca una Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, adscrita al Negociado de la Policía. Igualmente, estampó su firma en la Resolución Conjunta del Senado 574 para que se le garanticen los servicios de energía eléctrica y de agua a las víctimas de violencia doméstica, aunque tengan una deuda pendiente de pago a su nombre.

Durante la conferencia, varias mujeres dieron testimonio de sus vivencias en casos de violencia y al finalizar, se acercaron a los profesionales que nos acompañaron para solicitar apoyo particular.

El presidente de (CODEPOLA) dijo estar comprometido con lucha en favor de la erradicación de la violencia doméstica y agresión sexual en Puerto Rico y que continuará auspiciando estas conferencias libres de costo para orientar apoyo a las mujeres.

Por su parte, Ixia Lee Castro, encargada del grupo Codegirls, Instructora de Tiro desde el 2009 y Gerente General de CODEPOLA, destacó que las mujeres deben conocer que la nueva Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019) provee a las víctimas de violencia de género de un proceso más ágil para obtener de manera expedita y libre de costos de comprobantes una licencia de portación de armas especial por tres meses.

