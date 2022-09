Wanda Vázquez reacciona a eliminación de orden de mordaza en su caso federal

La exgobernadora Wanda Vázquez reaccionó este jueves a la determinación de un juez federal, quien eliminó la orden de mordaza en su caso.

“En el día de hoy he sido notificada que el Honorable Juez Arias Marxuach del Tribunal Federal acogió la petición que presenté y elimina la Orden de Mordaza impuesta. Al presente, me encuentro con mi equipo legal analizando el contenido y alcance de la nueva Orden emitida. En su momento brindaré declaraciones adicionales, como siempre lo he hecho, de frente a mi pueblo y hablando con la verdad. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo”, sostuvo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

En la mañana, se dio a conocer que el juez federal Raúl Arias Marxuach determinó dejar sin efecto "por el momento" la orden de mordaza en el caso contra la exgobernadora, el banquero venezolano Julio Herrera, y el exagente del FBI, Mark Rossini.

Los tres acusados previamente habían presentado mociones al tribunal solicitando medidas menos restrictivas.

Según la moción presentada, los abogados argumentaron que la orden le impedía a la exmandataria a defenderse de "titulares incorrectos y engañosos".

"La cobertura de los medios a favor del gobierno, junto con una orden de mordaza general que prohíbe a Vázquez Garced responder, constituye una restricción previa de sus derechos de la Primera Enmienda y pone en peligro su derecho de la Sexta Enmienda a un jurado imparcial", lee la moción.

Vázquez Garced, quien enfrenta cargos federales, fue arrestada el pasado 4 de agosto tras alegadamente aceptar una oferta de soborno para beneficiar su campaña electoral del 2020.

Vázquez, Rossini y Herrera se declararon no culpables.

Solicitó ser excluida de la orden de mordaza.

El banquero Julio Herrera Velutini pagó su fianza de $1 millón.