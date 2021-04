Exgobernadora Wanda Vázquez reacciona tras su referido a la Oficina de Ética Gubernamental

La exgobernadora, Wanda Vázquez Garced reaccionó esta tarde tras el referido que hiciera ayer La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por acciones relacionadas al despido de la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos.

En un comunicado publicado en su red social de Twitter, la exgobernadora aseguró que "esta vez también quedará demostrado que en ningún momento actúe indebidamente ni falté a la ética en mis funciones como Gobernadora".

A continuación, el comunicado.

"A mi querido pueblo de Puerto Rico:

Ayer nuevamente quedó demostrado que cuando decidí asumir el reto que puso delante de mi el destino y asumí las riendas de esta isla como Gobernadora de Puerto Rico lo hice con el compromiso de servir con la integridad, honestidad y con el fiel cumplimiento de la ley.

De la propia resolución del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) relacionada a una investigación a la que fui viciosamente referida se desprende:

“ De otra parte, los FEI concluyeron que no surge prueba de intención criminal para imputar delitos por los cuales fueron referidos por el DJPR al FEI, Vázquez Garced, Pabón Batlle y Quiñonez Suárez …” énfasis suplido

Sin embargo, no puedo pasar por alto la frustración que se siente ante el deseo de unos pocos de continuar difamándome y tratando de hacerme daño con información falsa y tergiversada, pretendiendo que la verdad no sea defensa.

Es totalmente incorrecto y falso lo expresado en algunos programas y comentaristas cuando ayer reportaron que la Lcda. Wandymar Burgos había escaneado en su celular el informe de mi referido al FEI y me lo habia enviado a mi. Advertimos que esa información es totalmente falsa y difamatoria. Así mismo se estableció en la vista del día de ayer en el Tribunal. Reitero que nadie me envió, ni recibí ni gestioné copia del informe del Departamento de Justicia al FEI. Tuve conocimiento del contenido del mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando salió publicado el 21 de julio de 2020.

A mi pueblo les digo, el servicio público es hermoso y los que como yo lo amamos y lo atesoramos debemos seguir luchando para velar porque no se opaque ese compromiso de servir por algunos con intereses malsanos. Les aseguro, que esta vez también quedará demostrado que en ningún momento actúe indebidamente ni falté a la ética en mis funciones como Gobernadora, porque siempre llevo y llevaré con orgullo el privilegio de haberles servido.

Sobre este particular no haré mas expresiones.

Atentamente,

Fdo. Wanda Vázquez Garced

Ex Gobernadora de Puerto Rico".

