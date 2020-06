Ya no ofrecerán clínicas de esterilización y vacunación gratuitas a mascotas

La directora del programa “Spayathon for Puerto Rico”, Tara Loller, informó que como consecuencia de una decisión judicial, The Humane Society of the United States no podrá continuar con las cirugías de esterilización y vacunaciones gratuitas en Puerto Rico para perros y gatos.

“El pasado jueves en la noche advine en conocimiento de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desautorizó las órdenes ejecutivas 2020-15 y 2020-18 de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Estas órdenes ejecutivas permitían que The Humane Society of the United States trajese veterinarios expertos en cirugías de alta calidad y alto volumen, debidamente licenciados en sus jurisdicciones de origen, para que ofreciesen cirugías de esterilización y vacunación gratuitamente en las clínicas Spayathon”, dijo Loller en declaraciones escritas.

Miles de animales no podrán recibir servicios veterinarios libre de costo, lo que a su vez tendrá repercusiones en la salud pública debido a la alta incidencia de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis y la rabia.

Hasta la fecha, “Spayathon for Puerto Rico” ha esterilizado y vacunado sobre 53,000 animales completamente libre de costo. La inversión total en Puerto Rico ronda los $22 millones incluyendo asistencia directa, donaciones, entre otros. En los primeros cuatro años, nuestros esfuerzos previenen el nacimiento de sobre un millón de mascotas. Esto se traduce en un millón de animales que no acabarán en los albergues y en las calles”, añadió.

Mencionó que mantiene comunicación con la Oficina de la Gobernadora para identificar planes alternos.

