“Ya no sé qué creer”: Maripily tras la salida de Lupillo de LCDLF All-Stars

La empresaria puertorriqueña y ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Maripily Rivera, reaccionó este jueves a la repentina salida Lupillo Rivera del reality.

El huracán boricua, aunque le deseó que esté bien de salud, no se contuvo de expresar sus dudas en cuanto a la decisión del cantante mexicano, por sus constantes estrategias en el pasado.

"Ojalá estés bien de salud. Como nos tienes acostumbrados a tus giros inesperados y estrategias, ya no sé qué creer. Ojalá esté todo bien. ¡Ay, Lupillo! Tu participación fue tan básica y predecible. ¡Pero no olvides que el show continúa, papi! Veremos si ahora complacen al público metiéndome a la Casa", publicó en sus historias en la red social Instagram.

En un giro inesperado, Lupillo Rivera anunció en la noche del miércoles que abandonaría La Casa debido a una situación médica crítica que le impide continuar.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, expresó entre lágrimas.

