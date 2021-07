Yaankiell a la conquista del género urbano

El artista urbano puertorriqueño Yaankiell, debuta en la escena musical urbana con su primer sencillo "Hunting", tema que narra la cruda realidad que se vive en Puerto Rico, desde la perspectiva del artista. "Hunting", tema influenciado por el estilo musical "el drill", es la punta de lanza a la carrera de este joven viequense de 22 años.

"Me encuentro muy entusiasmado con este lanzamiento, que nace a raíz de la oportunidad que me brinda La Firma Music de poner en marcha este gran sueño.", expresó el joven, quién se encuentra trabajando en Miami lo que serán sus próximos lanzamientos musicales, bajo la producción de Echo "The producer”.

Yaankiell, quien se ve influenciado musicalmente por artistas como Arcangel, Randy, Wisin y Yandel, busca ser un ejemplo en las nuevas generaciones, demostrando que todo es posible con empeño y esfuerzo.

El joven nacido y criado en el municipio de Vieques, se dio a conocer por sus improvisaciones, al participar de "FreeStyle Mania", evento que creó interés en su sello discográfico La Firma. Posteriormente se destacó al participar del sencillo "La Funda" en donde colaboró con el cantante Randy, del dúo Jowell y Randy, Brray y Yenzen.

"Siempre me ha gustado lo diferente, no tengo miedo a experimentar con los sonidos en mi música", afirmó Alex Yankiel Acevedo Romero, nombre de pila del intérprete boricua.

"Hunting", tema que marca el debut de Yaankiel, fue producido por Arkey-O. y narra las experiencias en la calle desde la perspectiva del joven. Según explicó el artista, este tema es un vivo reflejo de los colores y estilos musicales que predominan en su propuesta musical. Paralelo al lanzamiento del sencillo, Yaankiell estrenó el video musical de "Hunting", tema que fue grabado en Vega Baja bajo la dirección de Futuro Clásico.

"Hunting", ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales para "Stream" y descarga.

